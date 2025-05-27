迎海‧駿岸兩房售668萬　5年帳蝕154萬貶18%

二手市場屢錄蝕讓成交，馬鞍山迎海‧駿岸兩房減價後以668萬元售出，原業主持貨約5年帳面蝕讓約154萬元，貶值約18.7%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯鄭琨表示，西灣河鯉景灣安明閣低層B室，實用面積約520方呎，兩房間隔，減價約一成，以600萬元易手，呎價約11,538元。

●美聯錢敏義指出，鰂魚涌太古城海天花園恒天閣中層B室，實用面積約714方呎，三房連套房間隔，近期叫價約1,200萬元，減價後以1,138萬元獲承接，呎價約15,938元。

●中原楊文傑表示，鰂魚涌居屋康山花園1座中層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價450萬元，減價後以415萬元成交，呎價約9,629元。

●中原蔡亞當表示，中半山曉峰閣3座高層C室，實用面積約771方呎，兩房連套房間隔，享山景及市景，以1,838萬元連車位成交，呎價約23,839元。原業主於2017年以1,800萬元連車位購入，持貨8年帳面獲利38萬元，升值約2.1%。

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九龍區

●中原袁顯岸表示，紅磡半島豪庭5月暫錄約6宗買賣，屋苑4座中層G室，實用面積約558方呎，兩房間隔，上月叫價980萬元放售，本月初減至920萬元獲洽購，最終累減75萬元，以905萬元成交，呎價約16,219元。

●香港置業馬漢偉指，大角咀港灣豪庭2座高層B室，實用面積約386方呎，兩房間隔，叫價約590萬元放盤，獲同區客洽詢，雙方經議價後以560萬元入市，呎價約14,508元，新買家心儀單位鄰近母親，方便照顧決定承接。

●中原許永生稱，長沙灣泓景臺2座高層H室，實用面積約466方呎，兩房間隔，望園景及山景，原先叫價728萬元，現微減18萬元，以710萬元沽出，呎價約15,236元，新買家為外區客，原業主於2019年2月以710萬元購入，持貨約6年帳面平手離場。

●美聯張曉盈指，荔枝角美孚新邨4期百老匯街69號中層C室，實用面積約664方呎，獲用家以598萬元承接，呎價約9,006元，原業主於2005年2月以約250萬元購入，持貨約20年帳面獲利約348萬元，升值約1.39倍。

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新界區

●中原胡耀祖指，馬鞍山迎海‧駿岸8座中層D室，實用面積約496方呎，兩房間隔，叫價約680萬元，日前議價後以668萬元易手，呎價約13,468元，新買家為用家，原業主於2020年以822萬元購入，約5年帳面蝕約154萬元，貶值約18.7%。

●美聯陳曉欣表示，馬鞍山新港城F座高層單位，實用面積約363方呎，兩房間隔，原先叫價568萬元，由於近日銀行持續減息，買家加快入市步伐，經議價後以536萬元承接，呎價約14,765元。

●利嘉閣黃水申表示，荃灣柏傲灣1A座高層A室，實用面積約1,365方呎，四房雙套房連工人套房間隔，望全海景，新買家為區內客，減價570萬元，最終以2,230萬元成交，呎價約16,337元，原業主於2017年以約2,365.2萬元買入，帳面蝕讓135.2萬元。

●祥益林家倫指，天水圍居屋天頌苑L座高層7室，實用面積約506方呎，兩房間隔，原業主放盤不足兩日，火速獲區內客承接，未補價第二市場成交價305萬元，呎價約6,028元。

●中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊5月錄約34宗買賣，已超4月全月約三成，樂湖居7座低層C室，實用面積約551方呎，三房間隔，叫價460萬元，放盤兩日即獲買家以415萬元承接，呎價約7,532元。

●中原王勤學稱，元朗5月累錄約114宗二手買賣，已超上月全月108宗，尚悅5座高層H室，實用面積約424方呎，兩房間隔，減價48萬元，以408萬元易手，呎價約9,623元，新買家棄租轉買，原業主2018年2月以550萬元購入，帳面蝕142萬元。

●中原林頌宜表示，元朗YOHO MIDTOWN第5座高層G室，實用面積約475方呎，兩房間隔，叫價670萬元，減價20萬元獲承接，成交價650萬元，呎價約13,684元，新買家為上車客，原業主持貨約5年，帳面蝕讓95萬元。

●利嘉閣郭敏輝稱，上水維也納花園2座低層E室，實用面積約663方呎，套三房間隔，望街景，新買家為年輕上車客，單位原先叫價480萬元，終以432萬元售出，呎價約6,516元，原業主於2017年以約480萬元買入，帳面蝕48萬元。

●美聯吳偉文指，粉嶺公屋華明邨添明樓中層15室，實用面積約443方呎，兩房設計，早前於已補價自由市場叫價310萬元放售，獲自用客洽購，議價後以303萬元易手，呎價約6,840元，原業主於2015年以約310萬元購入，約10年帳面虧損約7萬元。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田第一城49座中層D室，實用面積約304方呎，兩房間隔，望園景，放盤叫價410萬元，累減15萬元，減幅約3.7%，以395萬元成交，呎價約12,993元。

●中原霍栢雄表示，沙田御龍山11座高層D室，實用面積約494方呎，兩房間隔，叫價約780萬元，日前議價後以760萬元沽出，呎價約15,385元，新買家為同區客。

●中原吳嘉權稱，沙田玖瓏山天瓏閣1座中層C室，實用面積約1,014方呎，套三房間隔，叫價約1,080萬元，議價後以1,030萬元沽出，呎價約10,158元，新買家為同區用家，原業主持貨約6年，帳面蝕433萬元，期內貶值約29.6%。

●中原何文俊稱，將軍澳日出康城領峯6座左翼中層C室，實用面積約985方呎，套四房間隔，另設儲物房，擁內園景，最初叫價1,050萬元，減價100萬元，以950萬元易手，呎價約9,645元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋富康花園7座中層G室，實用面積約592方呎，三房間隔，有裝修，去年2月於已補價自由市場叫價690萬元放售，近期調整至620萬元，最終獲區外買家以598萬元承接，累積減幅約13%，呎價約10,101元。

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