港島鐵路新盤單日套現逾10億元 啟德盤減價17%求售
2025年05月27日 22:01
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港島鐵路盤首錄成交，單日沽出17伙，連車位套現逾10億元，有大手客斥資近1.5億元連購兩伙。啟德全新盤部署推售之際，同區有現樓項目率先減價搶客，減幅達17%。
●黃竹坑站港島南岸滶晨首錄成交 17伙套現逾10億
新世界發展(00017)、帝國集團、資本策略地產(00497)及麗新發展(00488)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第5A期滶晨，周二(27日)公布招標售出17伙，成交價介乎4,192.8萬至8,188.8萬元，呎價由33,250至48,000元，套現約10.5億港元，為本年度首個單日標售逾10億元的樓盤。
●沙田UNI Residence落實周六起賣110伙
永泰地產(00369)及萬科香港合作的的沙田UNI Residence，周二(27日)加推價單3號，提供38伙，折實平均呎價約17,266元，較上一張價單高約8.3%。項目同步落實周六(31日)推售110伙，其中100伙以價單形式發售。發售當日會分A組及B組兩輪時段揀樓，優先的A組買家須購買2至6伙指定單位，B組買家則可選購1至2伙。首輪銷售將於周五(30日)下午6時截票。
●啟德THE HENLEY 80伙減價
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY 3期項目，周二(27日)修訂價單，將80伙單位定價劃一下調17.5%，最新折實平均呎價約19,531元。該批單位安排於周六(31日)以先到先得形式發售。上述涵蓋18伙開放式戶，50伙一房連衣帽間，12伙三房連儲物房，折實價介乎462.08萬至1,465.8萬元，折實呎價約17,880至22,000元。
●香港仔澄天累售107伙
英皇國際(00163)旗下香港仔澄天，周二(27日)獲一對年輕情侶斥資532萬元購入一房單位，為8樓A室，實用面積325方呎，呎價約16,369元。據悉，男方於母親協助下資助首期入市，男方家人均居住於南區，故選址澄天方便照顧家庭。發展商指，全盤迄今售出107伙，佔項目整體97%，合共套現6.5億元。
●啟德維港‧雙鑽連環售出6伙
中國海外發展(00688)旗下啟德維港‧雙鑽，周二(27日)連環售出6伙。該批單位實用面積介乎300至305方呎，全屬一房間隔，成交價526.4萬至577.4萬，呎價約17,488至18,932元，總成交金額逾3,285萬元。據悉，項目於本月已錄得約50宗成交，亦套現逾3.2億元。
●屯門掃管笏凱和山單日吸金逾4,158萬
路勁地產及深圳控股(00604)合作的屯門掃管笏凱和山，銷情保持凌厲，周二(27日)再沽出9伙，單日吸金逾4,158萬元。項目迄今累售約464伙，佔全盤693伙約67%。項目最新售出的單位涵蓋一房至三房間隔，成交價介乎362.11萬至597.8萬元，呎價約8,459至9,408元。其中，第5座5樓A室，實用面積700方呎，採三房一套間隔，以597.8萬元獲承接，呎價約8,540元。