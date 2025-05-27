港島鐵路新盤單日套現逾10億元　啟德盤減價17%求售

港島鐵路盤首錄成交，單日沽出17伙，連車位套現逾10億元，有大手客斥資近1.5億元連購兩伙。啟德全新盤部署推售之際，同區有現樓項目率先減價搶客，減幅達17%。

●黃竹坑站港島南岸滶晨首錄成交 17伙套現逾10億

●沙田UNI Residence落實周六起賣110伙

●啟德THE HENLEY 80伙減價

●香港仔澄天累售107伙

●啟德維港‧雙鑽連環售出6伙

●屯門掃管笏凱和山單日吸金逾4,158萬