陳樂怡：港股短線未脫上落市格局

歐美貿易談判進展再起波折，中美未見突破，貿談不確定性牽制後市。權重科技股大多已公布季績，首季表現不俗，人工智能(AI)賦能加快收入增速，惟盈利層面的效益仍有待驗證。部分領域如外賣、即時零售等競爭激烈，平台勢必加大投資搶奪市場。大市催化劑欠奉，恒生指數維持上落市格局，料回試近月交易區間底部23,000點，考驗支持力度。

本周宜留意美國公布的4月個人消費開支(PCE)物價指數以及5月聯儲局議息會議紀錄，以評估利率去向。市場預測4月PCE物價增速將會放緩至2.2%，核心PCE物價增速放緩至2.5%。據CEM FedWatch數據顯示，市場預測年內將進一步減息兩次，年底利率降至3.75至4厘。

地平線機器人收入穩增

另外，公司今年新產品J6系列晶片和城市HSD算法放量，機器人領域產品應用可望逐步加大。近期公司正式獲納入港股通，料可擴大投資者基礎及增強交投活躍度。市場預測地平線機器人2025至2027財年收入年複合增長1.6倍，股價向上阻力位9元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股分發行人之財務權益)