萬國數據擬發可轉換優先債券及美國存託股

公司估計，債券發售所得款項淨額將約4.861億美元，或額外債券選擇權獲悉數行使則約為5.349億美元，公司計劃用於營運資金需求及其現有債務的再融資，包括未來可能議定回購或於投資者行使認沽權時贖回其於2029年到期的可轉換債券。

在債券發售的同時，公司宣布於美國註冊公開發售600萬股美國存託股(出借的美國存託股對沖配售)的定價，發售價為24.5美元，公司有意按照與美國存託股借股人訂立的美國存託股出借協議，將美國存託股借貸予發售包銷商的一家聯屬人士，供美國存託股借股人的聯屬人士出售。

公司宣布其先前宣布於美國包銷註冊公開發售520萬股美國存託股(原美國存託股)的定價，發售價為每股美國存託股24.5美元。包銷商已獲授予30天的選擇權，以相同價格購買最多78萬股額外美國存託股。預期原美國存託股發售將於2025年5月30日結束。

公司估計，原美國存託股發售所得款項淨額將約1.23億美元，或如包銷商悉數行使額購買選擇權則約為1.416億美元，公司計劃用於一般企業用途、營運資金需求以及現有債務的再融資，包括未來可能議定回購或於投資者行使認沽權時贖回其2029年到期的可轉換債券。