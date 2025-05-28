萬國數據擬發可轉換優先債券及美國存託股
2025年05月28日 07:53
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萬國數據(09698)宣布，公司開始擬定發售4.5億美元可轉換優先債券，將以私募方式發售予合資格機構買家的人士。公司預計將授予初始購買者選擇權，可於債券發行首日開始的13天期內行使，以購買最多額外5,000萬美元本金總額的債券。公司計劃將債券發售的所得款項淨額用於營運資金需求及其現有債務的再融資，包括未來可能議定回購或於投資者行使認沽權時贖回其於2029年到期的可轉換債券。債券將於2032年6月1日到期，按年利率2.25%計息。
公司估計，債券發售所得款項淨額將約4.861億美元，或額外債券選擇權獲悉數行使則約為5.349億美元，公司計劃用於營運資金需求及其現有債務的再融資，包括未來可能議定回購或於投資者行使認沽權時贖回其於2029年到期的可轉換債券。
在債券發售的同時，公司宣布於美國註冊公開發售600萬股美國存託股(出借的美國存託股對沖配售)的定價，發售價為24.5美元，公司有意按照與美國存託股借股人訂立的美國存託股出借協議，將美國存託股借貸予發售包銷商的一家聯屬人士，供美國存託股借股人的聯屬人士出售。
公司宣布其先前宣布於美國包銷註冊公開發售520萬股美國存託股(原美國存託股)的定價，發售價為每股美國存託股24.5美元。包銷商已獲授予30天的選擇權，以相同價格購買最多78萬股額外美國存託股。預期原美國存託股發售將於2025年5月30日結束。
公司估計，原美國存託股發售所得款項淨額將約1.23億美元，或如包銷商悉數行使額購買選擇權則約為1.416億美元，公司計劃用於一般企業用途、營運資金需求以及現有債務的再融資，包括未來可能議定回購或於投資者行使認沽權時贖回其2029年到期的可轉換債券。