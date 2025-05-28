張智威：港股未宜看得太淡 小米待調整再吸納
2025年05月28日 11:17
東網電視更多新聞短片
信誠證券聯席董事張智威表示，環球貿易戰暫時降溫，對股票市場有利。另外，香港銀行同業拆息(HIBOR)持續低企，企業利息成本或有所下降，亦對營商環境有幫助。而內地亦出多招力谷經濟，亦帶給市場一定憧憬空間。港股現時主要在23,500點附近徘徊，相信短期維持大漲小回格局，只要守穩20天線約23,128點，後市未宜看得太淡。
小米集團(01810)首季收入及經調整淨利潤均創下歷史新高，其總裁盧偉冰直言，這次季度業績表現乃「史上最強」，並指增長還遠未見到盡頭。不過，張指出，雖然其業績表現強勁，但績後股價升勢未能配合。事實上，內地汽車行業爆發新一輪價格戰，釋出市場不景氣的信號，相信將拖累企業盈利，小米或難保持高增長，不妨待回落至48元水平再買入更值博。
藍籌快手(01024)憑自家AI大模型「可靈」備受市場注視，上季相關收入超過1.5億元人民幣，但集團整體收入按年增速，仍從去年同季的16.61%降至10.88%，經調整利潤按年僅升4.37%至45.8億元人民幣。張智威認為其業績雖有增長，但增速有所放緩，料未來仍要面對市場競爭激烈的壓力。他又指，現時快手股價徘徊在50元水平，預料後市可能會繼續橫行上落。