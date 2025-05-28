張智威：港股未宜看得太淡　小米待調整再吸納

信誠證券聯席董事張智威表示，環球貿易戰暫時降溫，對股票市場有利。另外，香港銀行同業拆息(HIBOR)持續低企，企業利息成本或有所下降，亦對營商環境有幫助。而內地亦出多招力谷經濟，亦帶給市場一定憧憬空間。港股現時主要在23,500點附近徘徊，相信短期維持大漲小回格局，只要守穩20天線約23,128點，後市未宜看得太淡。