瑞銀上調港今年經濟增長預測至2.2% 利率上升周期或已完

瑞銀上調本港今年經濟增長預測，由原先估計增長1%，調高至2.2%，高於市場平均預測的2%。瑞銀表示，調高本港經濟預測主要由於中美貿易戰緩和，對本港經濟增長的拖累減少，且該行的中國經濟及美國經濟團隊均調高兩國的國內生產總值(GDP)預測。惟鑑於貿易關稅的不確定性，仍預期未來本港經濟增長有機會放緩，因此重點關注中美進一步的貿易談判。

該行表示，本港是國際貿易及金融中心，並是重要的高附加值貿易樞紐，其他經濟體與美國的貿易談判，以致針對半導體及醫業行業的調查，對本港未來經濟增長也有關鍵作用。

本港首季經濟按年增長3.1%，為近5季最高，增長較市場預測強勁。瑞銀指，雖然貿易不確定性升溫，但本港經濟今年仍能有好開始，且今年以來金融業活動顯著改善，即使4月受到關稅衝擊，但強勁勢頭延續至次季，為支持經濟增長的動力之一。

對於本港銀行同業拆息(HIBOR)回落，瑞銀指，本港面臨的挑戰包括高利率及實質經濟增長放慢，故利率回落對經濟有利，尤其是對房地產及企業投資等利率敏感的行業，惟基於目前港美息差已擴闊至較歷史水平高兩個標準差，故套戥機制或會推高HIBOR，但該行相信，「利率上升周期或已完結，本港將進入一個適度融資成本區域，預料可以支持相關領域發展。」

零售市道方面，瑞銀稱，剛過去的五一黃金周假期錄得自疫情以來單日最高的旅客訪港人次，假期期間旅客人數增近兩成，雖然部分商業旅遊區的銷售額未強勁反彈，但旅客回歸是銷售額回升的先決條件，因此最新數據可能反映本港重新獲得內地及國際旅客青睞，如果情況持續，有助支持本地消費市場。