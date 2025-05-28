大摩料拼多多今季盈利挫逾40%　滙豐劈目標價近三成

內地電商平台拼多多預告因加大投資及補貼，短期盈利將受壓，大行普遍下調拼多多未來3年的盈利預測。

上季收入及盈利差過市場預期，拼多多指增加投資，協助商家抵禦關稅等外部因素，未來盈利必然受壓。摩根士丹利料，拼多多今季經調整盈利約220億元人民幣，按年跌幅維持逾四成，並因應拼多多首季業績表現，以及加大投資的承諾，將今年至2027年盈利預測，分別下調31%、23%及22%。

不過大摩認為，性價比定位迎合對價格敏感的消費者，認為收入增長繼續跑贏同行，並相信對消費者補貼及商家扶持，這些資源投放最終會轉化為長期競爭優勢，維持「增持」評級，但目標價降至130美元。

野村也認為，拼多多今季收入將保持11%的按年增長，但內地投資增加及海外銷售走弱，將今明兩年盈利預測分別下調38%及32%，目標價從130美元下調至114美元。

滙豐研究更將拼多多目標價劈近三成至122美元，指美國不再豁免小額包裹關稅，令旗下Temu美國商品交易總額逐步流失，連同拼多多內地業務佣金下調等因素，滙豐研究將公司2025至2027年收入預測下調14至21%，盈利預期下調30至33%。