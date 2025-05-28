Belgravia Place第1期已獲入伙紙　料9月交樓

他續指，該期數累售514伙，已沽出約72%單位，平均每伙成交價約527萬港元，平均成交呎價約16,880元。項目有機會於入伙後，加價3至5%。該盤的基座商場，預計將於第四季開業。

同時，集團位於同區的曉柏峰預計將於今年11月入伙，紅磡The Haddon的入伙日期預計為今年9月底。同系THE HENLEY昨日(27日)減價重推80伙，他指，為參考同區樓盤售價後，調整至市場能夠消化的價格，而且調整幅度跟隨大市。該項目現時租盤短缺，開放式單位租金達80元，回報率有約4厘，料吸引投資者購入收租。

恒基物業代理地產策劃(二)部副總經理許思堂稱，Belgravia Place基座設有面積超過5.4萬方呎的商業大道，外立面以傳統英式紅磚配合現代工業風金屬設計，塑造出兼具時尚建築及歷史餘韻的拱券設計。