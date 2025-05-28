財庫局多倫多游說宏利及永明遷冊來港

遷冊機制上周五(23日)生效，正在多倫多外訪的財經事務及庫務局局長許正宇分別會晤宏利金融總裁兼首席執行官韋寧頓和首席財務官Colin Simpson，及永明金融副總裁兼首席財務官Tim Deacon和副總裁兼首席策略人才官Linda Dougherty，向他們介紹剛生效的公司遷冊條例，游說他們考慮將公司遷冊來港，以享受相關的法律和稅務便利，也能減低公司為符合兩套監管制度而需承擔的合規成本。

許正宇提到，公司遷冊制度生效首日，已即時有國際保險集團宣布計劃遷冊來港，充分印證制度對企業提升營運效率極具吸引力，亦有助鞏固香港的領先國際金融中心地位。另指出，香港在投資和貿易方面有堅實基礎，絕對是全球企業尋求保險、再保險和風險管理服務，以及設立專屬自保保險公司的理想之地。對保險公司而言，在香港是個充滿巨大發展潛力的市場。

在新機制下，非香港成立的公司，只要符合公司背景、誠信、對成員及債權人的保障和償付能力等規定，便可在保留其法律上的法人團體身份的前提下，申請遷冊來港，以確保其業務的持續性。如公司遷冊後就實際的同類利潤在香港亦被徵稅，政府會為公司提供單邊稅收抵免，以消除雙重課稅。