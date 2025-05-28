押注K-pop！騰訊音樂據報斥14億入股SM娛樂近一成

根據SM娛樂提交的文件，騰訊音樂購入9.7%的股份，將使其成為SM娛樂的第二大股東，僅次於Kakao Corp及關聯公司Kakao Entertainment持有的42%控股權。

報道指，是次交易是近年來中國企業對南韓公司的罕見投資。此外，外界預期中國將解除近10年來對南韓流行音樂在內地表演的非官方禁令，並可能令SM娛樂等南韓公司有機會透過與騰訊的關係，恢復音樂發行。

花旗分析師表示，已經見到中韓關係解凍的早期迹象，並補充隨着親華候選人李在明在下周南韓總統大選前的民調中領先，這種勢頭正增強。