押注K-pop！騰訊音樂據報斥14億入股SM娛樂近一成
2025年05月28日 14:18
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SM娛樂旗下女團aespa
外媒報道，騰訊音樂(01698)擬斥1.8億美元(約14.04億港元)從南韓男團防彈少年團(BTS)所屬公司Hybe手中，收購南韓大型娛樂公司SM娛樂(SM Entertainment)近10%股份，有望成為SM娛樂的第二大股東。據監管文件，Hybe將以每股11萬韓圜的價格，出售其所持的220萬股SM娛樂股票，較該股周二(27日)收市價折讓15.3%。騰訊音樂周三(28日)曾升近3%至71.7港元，目前見70.7元，仍升1.5%。
根據SM娛樂提交的文件，騰訊音樂購入9.7%的股份，將使其成為SM娛樂的第二大股東，僅次於Kakao Corp及關聯公司Kakao Entertainment持有的42%控股權。
報道指，是次交易是近年來中國企業對南韓公司的罕見投資。此外，外界預期中國將解除近10年來對南韓流行音樂在內地表演的非官方禁令，並可能令SM娛樂等南韓公司有機會透過與騰訊的關係，恢復音樂發行。
花旗分析師表示，已經見到中韓關係解凍的早期迹象，並補充隨着親華候選人李在明在下周南韓總統大選前的民調中領先，這種勢頭正增強。