利嘉閣陳海潮：預期上半年樓價跌幅收窄至0.42%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，政府最新公布的4月樓價表現超乎預期的理想，反映關稅戰對本地樓市影響不如預期中嚴峻，加上100元印花稅放寬，激活買家入市，反令樓價企硬，出現久違了的反彈。

陳又指，反映3月下旬至4月上旬的實際市況並不樂觀，當時關稅戰一度越演越烈，並於5月初時令環球股市出現骨牌式急挫。相信月內樓價強勢部分原因是受100元印花稅擴至樓價400萬元物業所刺激，令入市轉趨積極，業主叫價亦相應企硬所致。

他相信，差估署下次再公布的5月樓價或將有適度修訂調整，樓價料保持平穩走勢；至於本月中下旬關稅戰緩和及拆息回落的即市實況，要待6月的樓價指數才能實際反映出來，屆時樓價升幅有機會擴大至約0.8%，而次季樓價料錄得約1.15%的升幅，帶動整個上半年樓價跌幅收窄至約0.42%左右。

至於，租金指數走勢，其強勢將會持續，4月租金指數按月升幅為近4個月最大單月升幅，並創近7個月高位。展望後市，踏入5月，租務市場已進一步起動，成為暑假旺季的前哨，預料5月及6月，按月租金升幅料分別約0.5%及約1%，帶動次季租金看升約1.82%，而上半年料可累升約2.14%。