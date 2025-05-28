紀惠又放售物業　赤柱灘道8號住宅叫價5.2億

紀惠集團繼續放售手頭物業，其持有的南區赤柱灘道8號醇廬透過代理推出市場，意向價5.2億港元，以可重建樓面計算，每方呎樓面地價逾26,000元。第一太平戴維斯代理推售該項目，現為3幢3層高低密度住宅，共有9個單位及設有10個車位，以現狀部分交吉及部分連租約形式出售。

項目地盤面積約26,600方呎，現有實用面積約18,852方呎，設有泳池，每層實用面積約2,095方呎。物業距離赤柱正灘僅約一分鐘步程，同時，亦毗鄰多所國際學校、大潭美國會及赤柱廣場。

該公司投資部首席資深董事溫武忠表示，物業最大可重建面積達約19,950方呎，除重建外，亦可作長線收租。相比近期南區洋房物業成交價，如赤柱One Stanely、薄扶林道138號及西半山MOUNT POKFULAM的成交呎價約48,000至49,415元，是次出售的價錢具吸引力，而近期錄得的多宗南區豪宅成交，亦反映了該區的市場需求以及高端住宅的投資潛力。

資料顯示，紀惠集團於今年3月以2.2億元連租約沽出同區舂磡角道68至70號豪宅項目，該物業地盤面積約14,400方呎，最大可重建面積約10,800方呎。