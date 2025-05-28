AlipayHK已支援美團App支付 另推端午節北上優惠

AlipayHK周三(28日)宣布，正式支援美團應用程式(App)支付。端午將至，AlipayHK亦推出系列北上優惠。

即日起，AlipayHK用戶透過美團App享受包括團購折扣券、外賣送餐及應急藥品配送等服務時，均可選擇AlipayHK進行支付，直接使用港幣結帳，免手續費。

另外，AlipayHK早前正式接入「美團團購」小程式，用戶毋須下載美團App，直接於AlipayHK內購買心水餐廳折扣券，即買即用，省卻繁瑣註冊驗證等步驟。

即日至6月30日，用戶可於AlipayHK參與搶券活動，每日上午10時於AlipayHK活動專頁可搶價值超過100港元優惠券，更可額外賺取5倍A. Point，積分可當現金消費或換購優惠。

每每假日各處湧現排隊情況，AlipayHK的預約式跨境消費新模式，從出發前預訂高鐵票、預約醫療體驗服務，到埗後隨時遙距預約餐廳取號排隊、購買團購折扣券，逾200個其他數碼化小程式提供各種服務，包括Call車、掃碼點餐、點珍珠奶茶，甚至自助攝影機、自助售賣機及電話費充值等。

適逢端午節假期，AlipayHK再次推出北上筆筆減優惠，於「Chill生活」領取北上消費98折優惠券，首10筆消費享高達共880元人民幣的折扣，以及系列商戶精選優惠。