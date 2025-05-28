萊坊王兆麒：本港樓價上半年見底　全年跌幅約3%

萊坊高級董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，本港1個月銀行同業拆息回落至近三年半低位，高息環境對樓市影響開始放緩，惟由於市場貨尾量仍處高位，市場購買力傾斜新盤，二手樓價短期將會繼續受壓。

⁠王又指，美國關稅對全球經濟帶來不確定性，而聯儲局可能於短期內從啟減息以推動經濟，故維持原有預測樓價在2025年上半年見底，下半年會開始好轉，2025年全年下跌達約3%。資料顯示，該行上月底預期挫幅達約5%，反映全年跌幅將收窄。

他預料，美國將於今年再減息半厘去刺激經濟，本港亦將跟隨，現有按息已回落至3厘以下，高息因素開始緩和，並低於租金回報率，吸引更多投資者入市。

⁠至於，新盤銷情比二手好，但貨尾量仍然高企，預計要再減少約12,000至13,000伙後，才有利樓價明顯回升，以現時銷售步伐最快在2025年第三、四季回落至較低水平。預期今年一、二手成交量會上升至約58,000至60,000宗左右。

而政府各類人才計劃令勞動人口及高收入人士規模稍為回升，對住宅租賃需求繼續有剛性支持，中小型住宅租金升幅將繼續跑贏豪宅，未來幾個月住宅租金走勢保持平穩，今年住宅租金有望再上升約3至5%，創歷史新高。