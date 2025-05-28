BEPS 2.0三讀通過　財庫局：無引入新稅種　簡單明確低稅原則

立法會三讀通過2024年稅務(修訂)(跨國企業集團的最低稅)條例草案，以根據經濟合作與發展組織為應對數碼化經濟帶來的逃稅風險而頒布的「侵蝕稅基及轉移利潤2.0」(BEPS 2.0)方案，由2025年起在本港實施全球最低稅及香港最低補足稅。署理財經事務及庫務局局長陳浩濂強調，香港會繼續維持簡單、明確和低稅率的稅制。政府沒有藉着就BEPS 2.0方案立法的機會，引入新稅種。

他指出，實施新機制不會削弱香港的競爭力，反而能為鞏固香港作為理想營商地點提供機會。在全球最低稅機制下，司法管轄區將不能再以競相降低公司利得稅稅率作為招商引資的手段，避稅天堂對跨國集團的吸引力將大幅下降，也吸引因實施BEPS 2.0而希望遷離低稅或不徵稅司法管轄區的跨國集團選擇遷冊來港。

他指，緊接現時財政年度前的4個財政年度中，至少2個財政年度的年度綜合收入達7.5億歐元或以上的大型跨國企業集團，須就每個其營運所在的司法管轄區所產生的利潤，繳付至少15%的全球最低稅。實施香港最低補足稅，除了履行香港應對跨境逃稅問題的國際義務外，亦確保港府對在香港有效稅率不足15%的跨國集團實體，可以優先徵收補足稅，預計有關方案將由2027/28年度開始，每年可帶來約150億元的額外稅收。

另外，陳浩濂提到，稅務局已成立專責小組，提供技術支援和解答查詢，並會就常見問題在網上發布指引，協助納稅人了解新機制和確定其稅務責任。