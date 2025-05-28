市區移民盤僅「2字頭」拍售出　單位4年半貶值121萬

忠誠拍賣周三(28日)舉行拍賣會，有超過70人出席，場上連沽5項物業，全屬細價住宅單位，包括紅磡漆咸道北的富運大廈中層B7室業主因移民而放售，實用面積約198方呎，開拍價僅148萬港元，場內獲7組客出價，終以214萬元售出，搶高66萬元或約44.6%，呎價約10,808元。

據了解，該廈位置鄰近何文田港鐵站，原業主於2020年11月以約335萬元購入，曾作收租之用，以最新成交價計，單位約4年半帳蝕121萬元，貶值約36.1%。個別銀行對上址網上估價約193萬元。

其餘4項都為銀主盤，包括旺角昌記大樓高層B室，實用面積609方呎，大廈設電梯，3客出價競投，以387萬元成交，較開價330萬元，高出約57萬元或約17.3%，呎價約6,355元。單位於2014年以430萬元購入，約11年帳面貶值約10%。

同場售出觀塘雲漢大樓中層A(前座)I室，實用面積約280方呎，大廈沒有電梯，開價112萬元，獲4組客出價，終以137萬元售出，搶高約22.3%，呎價約4,893元。

粉嶺建豐樓低層A室連平台戶，實用面積約431方呎，連約354方呎平台，以168萬元推出，4客競投下，成交價217萬元，搶高49萬元或約29.2%，呎價約5,035元。單位於2016年以355萬元購入，帳面貶值約38.9%。

此外，將軍澳居屋康盛花園2座高層J室銀主盤，實用面積約592方呎，原則屬三房間隔，於已補價自由市場以330萬元推拍，場內有5組客出價，以388萬元售出，呎價約6,554元，高開價約17.6%。