北角海景大單位劈價300萬！原業主持貨11年帳蝕92萬易手

港島老牌屋苑業主劈價加快出貨，北角百福花園海景大單位，累劈300萬元，終以1,188萬元沽出，持貨約11年帳面仍需蝕讓約92萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林志達表示，北角百福花園景福閣中層G及H室，實用面積約1,160方呎，套三房間隔，享海景，自2023年7月起叫價1,488萬元放售，期間曾因應市況下調叫價，最終以1,188萬元成交，呎價10,241元，原業主持貨約11年帳面蝕讓92萬元，貶值約7%。

●中原周世康指，灣仔樂滿大廈高層B室，實用面積約419方呎，一房間隔，現以720萬元連租約沽出，呎價約17,184元，新買家都為投資客，原業主於2017年以860萬元購入，持貨約8年帳面蝕讓140萬元。

●中原周耀棠稱，西半山寶華軒低層B室，實用面積約567方呎，兩房間隔，以930萬元成交，呎價約16,402元，新買家為外區客，原業主則於2010年以705萬元買入。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角康澤花園D座低層4室，實用面積約499方呎，兩房間隔，成交價633萬元，較業主原叫價775萬元，減價117萬元，減幅約15.6%，呎價約12,685元。

●美聯鄭琨指，筲箕灣居屋東旭苑A座低層2室，實用面積約650方呎，套三房間隔，有海景，未補價第二市場叫價738萬元，最終減價至648萬元沽出，呎價約9,969元。

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九龍區

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨5月至今暫錄約18宗買賣，包括5期蘭秀道7號中層B室，實用面積約509方呎，兩房間隔，享荔枝角公園景，以538萬元易手，呎價約10,570元。

●利嘉閣林海鈞稱，長沙灣喜漾1座低層B室，實用面積約482方呎，兩房間隔，望市景，新買家為家長客，計劃購入物業予兒子，議價後以638萬元成交，呎價約13,237元。

●中原許永生指，長沙灣宇晴軒5座一伙平台特色戶，實用面積約441方呎，兩房間隔，望內園景，原先叫價720萬元，現降價40萬元或約6%，以680萬元沽出，呎價約15,420元。

●利嘉閣甘尚德表示，西南九龍帝峯‧皇殿6座中層A室，實用面積約1,015方呎，套三房連儲物房及工人套房間隔，望煙花景，新買家為區內客，原業主開價2,350萬元，經雙方議價後，以2,338萬元略低於市價成交，呎價約23,034元。

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新界區

●美聯林健偉表示，將軍澳新都城2期6座中低層A室，實用面積約441方呎，兩房間隔，叫價580萬元放盤約3個月，年輕夫婦睇樓兩次，議價後以560萬元成交，呎價約12,698元。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋寶明苑B座低層2室，實用面積約433方呎，開放式間隔，望內園景，2月於未補價第二市場叫價318萬元，剛獲區外綠表買家以248萬元承接，累計減價70萬元，減幅約22%，呎價約5,727元。

●香港置業莊家豪表示，將軍澳東港城6座高層F室，實用面積約463方呎，兩房間隔，望內園景，原先叫價650萬元放售，獲外區首置客議價17萬元後，以633萬元承接，呎價約13,671元，新買家為首置客。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山泓碧3座中層H室，實用面積約483方呎，兩房間隔，叫價約610萬元，議價後以580萬元易手，呎價約12,008元，新買家為用家，原業主於2019年以770萬元購入，約6年帳面蝕約190萬元，貶值約24.7%。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山迎海．駿岸9座中層A室，實用面積約1,554方呎，四房間隔，望海景，放盤約5個月，叫價2,400萬元，累減50萬元，成交價2,350萬元，呎價約15,122元，原業主持貨約4年，帳面虧蝕600萬元。

●中原侯惠良指，沙田欣廷軒3座高層D室，實用面積約398方呎，兩房間隔，叫價約640萬元，議價後以636.5萬元獲承接，呎價約15,992元，新買家為上車客，承接單位自用。

●中原伍錦基表示，沙田第一城30座低層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，議價後以398萬元易手，呎價約12,171元，新買家為用家，原業主於2014年以345萬元購入。

●中原周志華稱，粉嶺及上水5月暫錄約64宗二手買賣，按月跌約10%，粉嶺中心D座中層4室，實用面積約368方呎，兩房間隔，叫價約410萬元，日前議價後以390萬元獲承接，呎價約10,598，新買家為投資者。

●中原王勤學表示，元朗弓錦田北PARK YOHO Milano第32A座低層F室銀主盤，實用面積約233方呎，開放式間隔，以245萬元成交，呎價約10,515元，較前一日同類型做價低約13%，約4年帳面跌價213萬元，貶值約47%。

●中原指，元朗映御1座中層C室，實用面積約374方呎，一房間隔，銀主開價390萬元放售，最終以376萬元沽出，呎價約10,053元，低市價約4.3%，原業主於2016年5月以約411萬元購入，約9年帳面貶值約8.5%。

●中原溫旭銘稱，元朗溱柏7座高層E室，實用面積約616方呎，兩房連儲物房間隔，叫價560萬元，減價15萬元，即以545萬元沽出，呎價約8,847元，新買家為家庭客，於元朗租樓多時，最近見拆息大幅回落把握時機置業。

●利嘉閣蕭啟諾表示，天水圍嘉湖山莊賞湖居5座高層E室，實用面積約448方呎，兩房間隔，新買家為區內投資客，獲減價7萬元，以408萬元成交，呎價約9,107元，原業主於2022年以約545萬元買入，約3年帳面蝕137萬元，貶值約25.1%。

●祥益黃慶德稱，屯門居屋兆麟苑C座高層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，未補價第二市場以216萬元成交，呎價約5,387元，新買家為綠表客，見近期同類型成交價達239萬元，是次成交低約10%即購入。

●中原葉津榮指，屯門邁亞美海灣2座高層C室，實用面積約442方呎，兩房間隔，望海景，本月新放盤叫價460萬元，減價21.3萬元，以438.7萬元成交，呎價約9,925元，外區上車客睇樓半年入市，原業主持貨約6年，帳面蝕121.3萬元。

●中原曹嘉華表示，東涌5月錄約50宗二手買賣，較4月全月增約85%，東環5A座高層9室，實用面積約482方呎，兩房連儲物房間隔，今年2月叫價580萬元，議價後以550萬元成交，呎價約11,411元，原業主於2015年2月一手買入，帳面蝕46.39萬元。

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