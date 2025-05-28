何文田站上蓋盤獲大手客斥1.1億全層4伙海景單位
2025年05月28日 21:30
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新盤市場頻錄大手客蹤影，何文田站上蓋樓盤獲同一組買家斥資逾1.1億元，購入全層4伙海景單位。同時，同區有現樓項目擴大優惠範圍，為待售單位增加10%折扣，以催谷銷情。
●啟德花語海有望6月開賣
長實集團(01113)發展的啟德花語海，密鑼緊鼓籌備開售。長江實業營業部首席經理郭子威表示，示範單位籌備工作如火如荼，將於裝修完成後，隨即啟動下一步推廣活動及盡快推出市場，有機會6月開賣。項目絕大部分單位享有維港海景，故定價參考市場同類景觀的單位，部分呎價達3萬元水平。相信有約四成買家為內地客，會積極組織內地睇樓團到港。
●黃竹坑站港島南岸滶晨三房示範戶曝光
新世界發展(00017)營業及市務部總監何家欣表示，集團與帝國集團、資本策略地產(00497)及麗新發展(00488)合作的香港仔黃竹坑站港島南岸第5A期滶晨，周二(28日)招標售出兩伙坐向深水灣的三房大宅，套現近6,300萬港元。該盤今日開放一個無改動三房連套房示範單位供傳媒參觀。
●長沙灣Belgravia Place第1期預計9月交樓
恒基地產(00012)旗下長沙灣Belgravia Place第1期，周三(28日)舉行竣工儀式。恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，該期數項目早前已取得入伙紙，預計9月交樓予買家。他續指，該期數累售514伙，已沽出約72%單位，平均每伙成交價約527萬元，平均成交呎價約16,880元。項目有機會於入伙後，加價3至5%。該盤的基座商場，預計將於第四季開業。
●何文田譽林擴展優惠至9伙單位
永義國際(01218)旗下的何文田現樓項目譽林，繼早前為指定單位增加10%折扣後，周三(28日)修訂價單1號，將上述折扣覆蓋至價單中所有待售單位，同時增設車位優惠，由6月1日起，首3名購入單位的買家可享88萬元優惠價加購一個車位。目前價單中待售的單位有9伙，為1伙兩房及8伙三房戶，最新折實價介乎977.6萬至1,589.3萬元，折實呎價約18,918至21,078元。
●何文田站瑜一‧天海逾1.1億元標售4伙高層海景戶
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周三(28日)以招標形式售出全層4伙高層海景單位，共涉逾1.1億元。上述4伙由同一買家購入，為第1A座25樓全層4個維港海景單位，創港鐵何文田站上蓋項目最高單一成交金額紀錄。上述為第1A座25樓A室、25樓B室、25樓C室及25樓D室，總實用面積為3146方呎，成交價為1.128億元，呎價約35,855元。
●啟德維港‧雙鑽連沽6伙吸金3,801萬元
中國海外發展(00688)旗下啟德維港‧雙鑽，周三(28日)售出6個單位，該批單位戶型由開放式至2房，實用面積介乎247至493方呎，成交價介乎423.9萬至987.7萬元，呎價約17,162至20,035元，單日吸金約3,801萬元。
●將軍澳GRAND SEASONS平台特色戶售704萬
港鐵公司(00066)及會德豐地產合作發展的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周三(28日)連錄兩宗成交，共涉逾1,345萬元。當中包括第1B座8樓D室連平台特色戶，實用面積399方呎，採兩房間隔，外連372方呎平台，成交價704.2萬元，呎價約17,649元。
●屯門掃管笏凱和山獲投資者斥資382萬元購一房
路勁地產及深圳控股(00604)合作的屯門掃管笏凱和山，周三(28日)再沽兩伙，包括第1座11樓F室，實用面積586方呎，屬兩房標準廚房間隔，成交價525.72萬元，呎價約8,971元，買家為同區升級換樓客。單位備有獨立廚房，設有對流窗及工作枱。另一伙為第5座19樓H單位，實用面積396方呎一房，以382.25萬元沽出，呎價約9,653元，買家為投資者。
●沙田大圍站柏傲莊I及II錄3宗終止交易
據項目成交紀錄冊顯示，新世界發展(00017)發展的沙田大圍站項目柏傲莊I及II，周三(28日)共錄得3宗終止交易個案，涉及的交易總金額逾3,148萬元，買家均於2020年採用建築期付款計劃入市。上述3伙成交價介乎730.7至1,316.4萬元，當時呎價約19,118至20,411元。