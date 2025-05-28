何文田站上蓋盤獲大手客斥1.1億全層4伙海景單位

新盤市場頻錄大手客蹤影，何文田站上蓋樓盤獲同一組買家斥資逾1.1億元，購入全層4伙海景單位。同時，同區有現樓項目擴大優惠範圍，為待售單位增加10%折扣，以催谷銷情。

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●何文田站瑜一‧天海逾1.1億元標售4伙高層海景戶

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周三(28日)以招標形式售出全層4伙高層海景單位，共涉逾1.1億元。上述4伙由同一買家購入，為第1A座25樓全層4個維港海景單位，創港鐵何文田站上蓋項目最高單一成交金額紀錄。上述為第1A座25樓A室、25樓B室、25樓C室及25樓D室，總實用面積為3146方呎，成交價為1.128億元，呎價約35,855元。

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