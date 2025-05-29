東方日報B1：私宅樓價上月升　全年仍料挫半成

住宅樓價指數雖結束4個月連跌局面，但市場未敢全面唱好。

受惠於放寬100元物業印花稅門檻，在關稅戰陰霾下的4月本港住宅樓價指數竟回升，超乎市場預期，並結束4個月連跌局面，惟今年首4個月樓價仍累挫約1.21%；4月租金指數則連漲5個月，為7個月新高，繼續跑贏樓價。市場預期，受新盤貨尾高企影響，今年全年樓價仍有約3至5%的跌幅。

差餉物業估價署周三公布的臨時數據顯示，4月私人住宅售價指數報285.7點，按月上升約0.35%，為今年1月後最高，不過，較去年同期仍下跌約7.72%。以今年首4個月分析，上月兩類面積單位售價指數中，以實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位的跌幅較大，該指數最新報261.4點，期間累挫約2.06%；而實用面積約1,075方呎及以下中小型戶最新報287.2點，同期累挫約1.1%。

事實上，據該署臨時數字，撇除買賣交易量不足20宗的類別，2025年4月仍有多達6個類別的私人住宅平均每方呎售價下跌，另外有7個類別上升；今年首4個月計，就有12個下跌。

按月計，以港島區實用面積約1,076至1,721方呎中大型單位跌勢最急，區內該類別單位4月平均呎價最新報約15,204元，按月顯著下挫約13.72%，已連跌5個月，累挫約25.7%，為2012年1月後的逾13年最低。今年首4個月則累跌22.38%。

另外，上月升幅較明顯的單位類別，為新界區實用面積約1,076至1,721方呎中大型戶，該類單位4月平均每方呎售價約10,681元，按月上漲約13.53%；今年首4個月則累上升約4.48%。

此外，私人住宅租金升勢持續，今年4月私宅租金指數報193.7點，按月再升約0.31%，5個月累升約0.94%，今年首4個月亦已累升約0.62%，按年則升約3.64%。近日有內地學生入市搶租單位，美聯羅航星稱，大圍珀玥中層B室，實用面積約227方呎，獲該類租客以每月1.68萬元承租，呎租約74元，屬項目近一年呎租高位。

對於上月樓價指數反彈，利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，最新數據超乎預期的理想，反映關稅戰對本地樓市影響不如預期中嚴峻，加上印花稅放寬，激活買家入市，令樓價企硬。他預期，第二季樓價有約1.15%升幅，帶動上半年跌幅收窄至約0.42%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，即使下月公布的差估署指數或會回落，但在多方利好因素支持下，相信樓價已離見底不遠。

不過，高力估價及諮詢服務高級董事侯志港指，樓價仍要視乎環球息口走勢，故維持今年私人住宅價格預測，為穩定或有5%的下調波幅。

萊坊高級董事王兆麒表示，市場購買力傾斜新盤，二手樓價短期將會繼續受壓，料全年樓價下跌約3%；而今年住宅租金有望再漲約3至5%，創歷史新高。