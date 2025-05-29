歐洲經濟不妙！德國失業人數創15年高

歐盟與美國遲遲未能達成貿易協議之際，歐元區最大經濟體德國的就業市場傳來壞消息。德國5月季調後失業人數增加3.3萬人，總失業人數達296.3萬人，創2010年5月以來新高，較市場預期的增加一萬人為多；經季調後失業率維持在6.3%的高水平，符預期，撇除新冠疫情時期外屬2015年12月以來最高。

荷蘭國際集團(ING)表示，德國最近就業總人數因移民流入而處於歷史高位，可是更多人就業卻不足以挽回私人消費下滑，原因在於近期很大一部分職位增長來自兼職和低薪工作。雖然多項職缺指標也預示下降趨勢即將結束，但當地汽車和其他產業不斷宣布可能採取的成本削減措施，以及企業破產數量的持續上升，「都強烈地警告我們，不要過早慶祝。」

歐洲消費不足，可反映在手機出貨量上。Canalys的最新研究顯示，今年第一季，歐洲(不包括俄羅斯)智能手機出貨量較去年同期下降2%至3,240萬部，主要受入門級設備需求疲弱的影響。

歐央行通脹預期上升

另外，歐洲央行公布，該行未來12個月通脹預期進一步上升，從3月時預計升2.9%，升至4月的3.1%。未來3年通脹預期維持2.5%，5年通脹預期維持在2.1%不變。

歐元兌美元昨日穩定地維持在1.13樓上，曾報1.1335；歐元兌港元曾報8.8853。ING分析師指出，在過去6周中，歐元兌美元在1.130附近多次找到支撐。如果美國數據和關稅問題意外地出現積極信號，歐元匯價可能因美元轉強而下跌。

大宗商品方面，市傳石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)本周會議上或決定7月再增產，可能達日均增加41.1萬桶的產量。不過，原油價格在下跌兩日後昨日反彈，紐約期油昨曾升近1%，每桶報61.46美元。