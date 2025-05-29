卡姆丹克太陽能：積極推動未償還債務收購磋商

公司已引入戰略投資者Pandana Capital Limited，以收購集團結欠Putana Limited的未償還債務，包括違約無抵押貸款及於2021年到期的已到期可換股債券，而Pandana正分階段收購有關債務。公司正就有關Pandana收購公司結欠Putana的餘下未償還債務積極推動Pandana與Putana磋商。

Pandana為公司的主要債權人，而於債務收購完成後，公司預期將結欠Pandana合共約1億元人民幣。公司正與Pandana積極商討，以達成可行解決方案，以包括部分還款、債務資本化或延長違約債務期限等方式，結清公司將結欠及目前結欠Pandana的債務。倘達成具體的解決方案，董事會認為債務收購將很可能終結長期違約債務。

另一方面，董事與其他幾位主要債權人就集團約5,000萬元人民幣債務的債務清償計劃進行商討，探討例如債務展期、延長債務期限等多種清償方式。

相信公司將與其債權人達成友好的和解方案，公司藉此將終於能夠解決其負債問題，從而降低至少集團大部分的淨負債。董事正努力將公司的財務狀況恢復至穩健水平。

集團目前正探索一項新投資，為位於中國山西省浮山縣的一個總容量為150兆瓦的飛輪能源項目，其中包括20兆瓦╱2兆瓦時的飛輪儲能及130兆瓦╱200兆瓦時的鋰電池儲能。倘項目得以落實，預期於今年下半年動工建設，並於明年上半年竣工投產。

集團2023年已與智聯雲的賣方就收購智聯雲訂立協議。智聯雲是一家在中國經營物流雲端技術平台。有關收購事項旨在擴大集團的收入來源，並提升現有物流業務的利潤率，從而為集團未來在智慧物流領域的增長奠定基礎。然而，由於智聯雲及其聯繫公司的內部重組，智聯雲收購事項目前尚未完成。董事目前正與賣方及智聯雲積極磋商，以推進收購或於智慧物流領域探索其他合作機會。