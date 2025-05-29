李偉傑：小米首季績優　手機、大家電高端化策略見成效

從業務結構來看，手機與IoT產品繼續為集團主要收入來源，且均錄得穩健增長。期內，智能手機業務收入為506億元，按年增長8.9%。全球出貨量達4,180萬台，連續七個季度錄得按年上升。值得一提的是，小米於中國大陸市場的市佔率升至18.8%，重奪出貨量第一位置，顯示國內消費者對小米手機的支持度正在上升。

小米近年積極推進高端化，從業績看，此策略亦有成效。小米於3,000元或以上價格區間的手機銷量佔比按年升3.3個百分點至25%；在4,000元以上區間的佔比也升至9.6%。期內，手機平均售價(ASP)升至1,211元，創下歷史新高。筆者認為，小米正朝着高端市場邁進，若相關升級趨勢得以延續，未來手機業務毛利率有望進一步改善，長遠支持集團整體盈利能力。

IoT與生活消費產品收入則按年大增58.7%，至323億元；毛利率亦提升至25.2%，同樣創新高。大家電業務表現尤為突出，空調、冰箱及洗衣機的出貨量分別按年增長逾65%、65%及100%，即使處於季節性淡季，集團產品仍錄得逆市增長。小米早前透露正在建設的智能家電工廠將在今年內投產，預示其未來將進一步加強自有品牌與產能整合，對成本控制帶來重大支持，業務毛利率的上升空間值得期待。

此外，小米AIoT平台連接設備總量已達9.437億台，按年增長20.1%。用戶數方面，擁有五件或以上連接設備的活躍用戶增至1,930萬人，年增長26.5%，顯示生態系統逐步擴大，有助強化用戶對小米品牌的黏性與忠誠度。

至於外界關注的小米汽車業務，集團早前宣布YU7將於7月上市。據管理層在業績發布會上指，「YU7技術發布會」的留資用戶是「SU7技術發布會」同期的3倍左右，可見消費者對YU7的興趣較SU7有更大的提高。另外，集團亦指，截至5月26日，SU7 Ultra累計鎖單量已超2.3萬部。

整體而言，筆者認為小米於手機與智能家電兩大核心領域，均展現出正面的增長動力，在營運效率與成本管控方面亦有明顯改善，而汽車業務亦有不錯的發展。若第二季延續此趨勢，市場對其全年業績的預期有望進一步上調。

小米現時業務範疇覆蓋內地積極扶持的行業之中，包括智能手機、家電、晶片及新能源車行業，加上在公司管理層執行能力強，未來估值可繼續得以上升，加上早在4月股市大震盪前已配股集資，亦反映管理層決策能力強，好為未來科技研發拓展打下資本根基，走勢上亦已快速修復配股價53.25港元水平，同時亦已重回所有平均線之上，值得趁調整時近51港元吸納，短線目標60港元，中長線目標有望挑戰70港元，防守位置在100天平均線45港元。

天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)