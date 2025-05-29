郭家耀：港股短期動力欠奉 理想汽車業績難寄厚望
2025年05月29日 11:20
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港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀表示，美國聯邦法院裁定總統特朗普越權，暫停上月關稅措施生效，市場憧憬全球關稅戰或有望解決，道指期貨在亞洲時段有明顯升幅，港股周四(29日)低開後亦轉升。不過，全球貿易戰仍存變數，企業業績亦接近尾聲，大致表現參差，對大市幫助有限。港股期欠突破動力，指數料繼續在23,000點附近整固，上方阻力在23,800點水平。他又補充，後市宜留意關稅戰發展，以及央行貨幣政策會否有調整。
藍籌股陸續公布業績，周四輪到石藥集團(01093)及理想汽車(02015)。郭表示，市場對理想汽車期望不算大。汽車市場競爭激烈，車廠面對「增收不增利」的困境。在短期業績前景、銷量表現不明朗下，車股股價或有一定壓力，理想績前宜觀望為上。
金山軟件(03888)首季純利按年微跌0.2%，按季則跌38%，收入雖微升，惟仍略低過市場預期。郭家耀指，其網絡遊戲開支直接拖低整體盈利表現，導致股價急跌，市場對其前景未言樂觀，建議可待下一期業績再作部署。
至於雲服務供應商金山雲(03896)首季虧損收窄。郭對其第二季表現持樂觀看法，認為調整過後，金山雲會在6元水平附近有支持，建議投資者可趁低吸納作中線部署。