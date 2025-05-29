郭家耀：港股短期動力欠奉　理想汽車業績難寄厚望

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀表示，美國聯邦法院裁定總統特朗普越權，暫停上月關稅措施生效，市場憧憬全球關稅戰或有望解決，道指期貨在亞洲時段有明顯升幅，港股周四(29日)低開後亦轉升。不過，全球貿易戰仍存變數，企業業績亦接近尾聲，大致表現參差，對大市幫助有限。港股期欠突破動力，指數料繼續在23,000點附近整固，上方阻力在23,800點水平。他又補充，後市宜留意關稅戰發展，以及央行貨幣政策會否有調整。