耀才許繹彬：港股有望打破「五窮月」魔咒

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，在本周首三個交易日，適逢期指結算，因而顯得份外「淡靜」，高低波幅亦只有近300點，但如果以截至昨日(28日)收市23,258點來計算，本月暫仍有1,066點的升幅；除非在本周餘下兩個交易日不幸下跌超過1,066點，否則港股絕大可能打破「五窮月」的魔咒。儘管恒指走勢轉趨「悶靜」，但仍能保持2,000億元以上的成交，令港股總算仍屬強勢。照走勢來看，除非外圍有重大變化，否則港股在「六絕月」不會太絕，投資者請拭目以待。

當投資者以為，美國為關稅問題宣布停火90天後，終於可以專注市場的變化，以為在此期間不用再為關稅問題有所憂慮。如果投資者真有此想法，未免又再被狂人特朗普戲弄。事緣美國總統特朗普上周五(23日)港股收市後，突然威脅要向不在美國生產的iPhone收取25%關税，更指為公平起見，亦會同樣地向包括三星在內的其他生產商徵收對應的關稅，可謂「躺著也中槍」。市場普遍認為，狂人此行為應是想以加收關稅逼令手機製造商遷回美國生產，但即使狂人迫使在美銷售的蘋果iPhone承擔25%關稅，所獲的利潤仍會比將生產線遷回美國為佳。

而另一個市場焦點，小米集團公布截至今年3月底止首季業績，期內收入按年增長47.39%至1,112.93億人民幣，經調整淨利潤亦按年增長64.46%，達到106.75億元，兩者均創下歷史新高。其自行研發的電動車業務強勁增長，小米高管指這次季度業績表現乃「史上最強」，但消息一出，並未有為其股價帶來任何驚喜，同樣地亦只是「平平穏穏」，未見突破。

筆者認為，港股在踏入本周，適逢期指結算周，成交沒有增大下，走勢顯得份外膠着，亦屬正常。港股在自身欠缺利好因素，加上國內亦沒有任何刺激措施下，顯得毫無方向，亦無可厚非；現階段相信恒指只能在10天線內作出攻防戰，唯有寄望「六絕月」的首周有較為明確的走勢。建議投資者「持盈保泰」，靜觀其變。

(筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益)