陳翊庭：香港與內地互聯互通 有助連接沙特市場
2025年05月29日 11:34
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陳翊庭
香港交易所(00388)行政總裁陳翊庭表示，香港與中東之間的互聯互通浪潮勢不可擋，雙方有交易所買賣基金(ETF)在對方市場上市，又留意到雙方在商業、金融機構、旅遊機構等之間開始有廣泛合作。另外，港交所利雅得開設辦事處將於今年內開幕，進一步加強集團在中東地區的網絡。
她提到，2023年11月在香港上市的全球規模最大的沙特交易所買賣基金(ETF)，現時的資產管理規模(AUM)約100億元；去年沙特上市2隻香港ETF，而周四香港再多一隻中東ETF。
她又指，香港聯繫中國與世界，且是亞洲區內最多元化、流動性最強、最活躍的資本市場，不但擁有完善的產品生態系統和多元化的國際投資者，還有與中國市場互聯互通的獨特優勢，有助與沙特市場連接。
港交所與沙特證交所集團在港合辦「香港-沙特資本市場論壇(Capital MarketsForum Hong Kong (CMF Hong Kong)」。她指，活動連繫投資者和企業，提供面對面交流的渠道，有助探討商業及投資機會，從而建立互信、關係，促進兩地市場的資本合作及流動。