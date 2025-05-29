陳翊庭：香港與內地互聯互通　有助連接沙特市場

她提到，2023年11月在香港上市的全球規模最大的沙特交易所買賣基金(ETF)，現時的資產管理規模(AUM)約100億元；去年沙特上市2隻香港ETF，而周四香港再多一隻中東ETF。

她又指，香港聯繫中國與世界，且是亞洲區內最多元化、流動性最強、最活躍的資本市場，不但擁有完善的產品生態系統和多元化的國際投資者，還有與中國市場互聯互通的獨特優勢，有助與沙特市場連接。

港交所與沙特證交所集團在港合辦「香港-沙特資本市場論壇(Capital MarketsForum Hong Kong (CMF Hong Kong)」。她指，活動連繫投資者和企業，提供面對面交流的渠道，有助探討商業及投資機會，從而建立互信、關係，促進兩地市場的資本合作及流動。