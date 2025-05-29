金管局與科大合作推動香港金融業網絡安全創新

香港金融管理局與香港科技大學工商管理學院宣布簽署合作備忘錄，加強在網絡安全應用研究方面的合作，切合香港金融業的需要。

是次合作備忘錄為雙方在網絡安全這一關鍵領域建立策略性合作框架，致力推動相關研究及增長知識，目標包括開發具實際價值的應用方案、提升業界對新興威脅的認識，以及培育網絡安全專才，支援金融業的持續發展。

透過本次合作，金管局與科大商學院將運用最新大型語言模型等前沿技術，共同探索創新的監管科技（Suptech）及合規科技（Regtech）方案，幫助進一步提升金管局的監管能力，強化金融業的網絡防衛韌性。為使研究能針對業界當前及新興的網絡安全挑戰，金管局及科大商學院將積極與金融機構交流，驗證研究成果，並更深入了解業界就網絡安全方面不斷演變的需求和挑戰。

金管局助理總裁（銀行監理）朱立翹表示，網絡安全是銀行服務數碼化進程的重要一環。是次合作將融合金管局的監管經驗和科大商學院的學術專長，有助應對銀行體系日益複雜的網絡威脅，從而保障香港的金融穩定與健全。

科大商學院署理院長許佳龍教授稱，透過結合我們的研究實力與金管局的監管洞察，期望共同開發具影響力的技術方案，應對現實世界的網絡安全挑戰，並為香港金融生態系統的韌性作出貢獻。