石藥集團首季少賺8.3%　收入挫21.9%

縱觀各項業務表現，期內成藥業務實現收入55億元(包括授權費收入7.18億元)，按年減少27.3%，主要是部分產品的銷售收入受到藥品集中帶量採購及國家醫保藥品目錄內藥品的價格調整等行業政策的持續影響所致。

上季原料產品業務銷售收入按年增加14.6%至10.71億元。在市埸需求上升及產品價格回升的影響下，維生素C產品的銷售收入按年增加25%至6.08億元。抗生素產品的銷售收入保持平穩，按年略為增加3.3%至4.64億元。

首季功能食品及其他業務的銷售收入按年減少8.9%至4.42億元，主要受到咖啡因市埸需求及產品價格下跌的影響。

此外，期內研發費用按年增加11.4%至13.02億元，約佔成藥業務收入23.7%。目前有近90個產品在臨床試驗的不同階段，其中10個已遞交上市申請，逾30個重點產品處於註冊臨床階段。