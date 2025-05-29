香港與沙特交易所將有更多產品合作機會

香港交易所市場主管余學勤表示，本港資本市場充滿活力，過去6個月，許多中東資金對港股感興趣，部分更在新股發行時，以基礎投資者身份參與，而沙特國債交易所買賣基金(ETF)周四(29日)在港掛牌，亦反映國際投資者對中東市場具投資意向。

他又指，年初至今，本港新股集資強勁，全球集資排名第二，引起許多外國公司來香港考察的興趣。香港作為「超級聯繫人」，讓全球投資者進入中國市場，也讓中國投資者走進環球。港交所有多元化的產品，包括結構化產品、交易所買賣基金(ETF)、槓桿及反向ETF等，強調港交所積極建設一個強大的生態系統，為更多投資者提供更多機遇。

港交所已將沙特交易所納入其認可證券交易所名單。余氏指出，當地主板上市的公司可以在香港申請第二上市。此外，雙方將有更多產品的合作機會。

滙豐銀行亞太區機構客戶主管Oliver Kadhim表示，2023年沙特ETF在港上市，改變了市場生態，亦為香港與中東之間構建走廊，自此兩地的資本流動是肉眼可見。

他指，本港的家族辦公室、私人融資增長迅速，而這類資本關注股權資本市場(ECM)、債市機會。目前資本對亞洲市場的配置不足，隨着市場上的產品漸見豐富及多元化，將為不同資本提供配資機會。