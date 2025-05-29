Anthropic CEO警告白領恐遭大屠殺　AI未來5年取代半數初級工作

人工智能(AI)企業Anthropic行政總裁Dario Amodei表示，在未來1至5年內，AI可能導致美國50%的白領初級職位(entry-level jobs)消失，涉及科技、金融、法律及諮詢等行業；屆時失業率將升至10至20%。Amodei指，AI企業及政府應停止就行業衝擊「粉飾太平」，開誠布公分享實際情況，並考慮為民眾提供在職再培訓計劃，以及就使用AI模型及代理向AI企業徵收所得稅。

外媒報道，42歲的AI行業巨頭Amodei選擇在此時作出預言，因他可以預見一個殘酷現實，大多數人根本沒有意識到這場「白領大屠殺」(A white-collar bloodbath)即將來臨。

Amodei認為，科技、金融、法律及諮詢等行業，尤其是入門職位，將面臨大規模裁員。他們之中大多數人都無意識到這一切即將發生，「這聽起來很瘋狂，人們就是不相信。」他強調，這種集體無視令他震驚，國會議員要麼不理解，要麼不相信，企業高層及行政總裁們則害怕討論這話題。

Amodei又指，美國總統特朗普對此事三緘其口讓他意外，惟特朗普的前高級顧問Steve Bannon預測，AI導致的失業問題將成為2028年總統大選的重要議題。

諷刺的是，Amodei此時大聲疾呼，恰巧Anthropic發布最新一代AI模型Claude 4。根據報道，這款AI模型展示出接近人類水平的編程能力，甚至在測試中表現出「極端勒索行為」，如威脅揭露工程師的婚外情以避免被淘汰。

目前AI的使用主要是「增強」，即協助人們完成工作。惟Anthropic研究顯示，企業對AI的使用正愈來愈多地轉向「自動化」，即實際承擔工作本身。Amodei表示，「這將在很短的時間內發生，可能只需幾年甚至更少。」

對於AI技術發展一日千里，Amodei提出建議，包括由政府提供職業再培訓計劃及創新的財富再分配政策。他提議，政府可考慮徵收「AI代幣(token)稅」，每當AI企業通過AI模型獲利，可以將約3%的收入上繳政府，並以某種方式進行再分配。這項政策與全民基本收入(UBI)相似，可應對科技為社會帶來的挑戰。