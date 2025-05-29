新世界與上海黃浦區政府組戰略合作　獲支持發展淮海路商圈

根據戰略合作協議內容，雙方將圍繞淮海路商圈展開深度合作，當中新世界會發揮其品牌效應、商業營運經驗，提升淮海路商圈的發展。

上海市黃浦區委書記杲雲表示，新世界集團不僅擅長打造藝術、人文、自然相融合的商辦綜合體，同時也具備優秀的商業運營能力，有力助推淮海中路營造一流商業生態。真誠期待新世界集團繼續以對標國際最高標準、最好水準，充分挖掘和釋放淮海中路的文化底蘊和綜合優勢，精益求精深化建築設計，全力打造上海核心區域的商業新地標、文化新名片。

該項目選址在以「東方香榭麗舍」見稱的淮海路核心地段，總建築面積近140萬方呎，涵蓋文化零售、文化藝術空間及辦公大樓，將與2013年開業的K11首個內地項目上海K11購物藝術中心「隔街對望」，形成「雙子星」聯動效應，進一步拓展集團在上海的文化商業版圖。

命名發布儀式上，上海市黃浦區政府與新世界簽署戰略合作協議，由上海市黃浦區委書記杲雲、區委副書記、區長徐惠麗、副區長沈丹娜、新世界發展執行董事兼行政總裁黃少媚、新世界中國營運總裁陳耀豪、K11中國區首席執行官李偉文及眾多文化商業代表共同見證。

同時，集團亦宣布辦公空間K11 ATELIER首批重點合作意向客戶，Hermès大中華區總裁曹偉明與新加坡Rajah & Tann律師事務所上海代表處主任喬麗娜均有出席，表達與K11 ELYSEA合作的意向。