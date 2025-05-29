鴻海劉揚偉：今年收入料突破7萬億新台幣

台灣鴻海董事長劉揚偉在今日(29日)舉行的股東大會表示，對集團未來3年的增長非常有信心，今年將來是人工智能(AI)元年，AI伺服器將會是顯著增長的主軸，收入一定會較去年的6.8萬億元新台幣多，一定會突破7萬億元新台幣。

劉揚偉指，展望今年，雖然最近很多變數，令其抱持比較審慎的看法，包括關稅、匯率、地緣政治及全球貨幣政策的變動等，不過在AI伺服器的強勁需求帶動下，預料集團全年依然有顯著增長的表現。

他稱，最近全球政經變化很快，讓整個供應鏈面臨很大挑戰，但鴻海在4、5年前就已見到區域製造趨勢，並在當時即把製造的能力往各個區域擴展。集團已在全球建立233個穩固據點，橫跨24個國家及地區，形成高度分散且有彈性的一個生產網絡。除工廠數量外，鴻海多年在各地深耕累積的在地營運經驗及人才資源，也令該公司快速對應市場變化；同時有效降低關稅還有相關政策的波動所帶來的影響。

劉揚偉又指，對於集團未來3年的增長非常有信心，在ICT(資訊及通訊科技)領域，必期將會呈現穩健的表現，繼續保持着領先優勢；AI是鴻海的第2個增長引擎，包括伺服器、運用平台，或是基礎建設的投入上，這些都將會為集團帶來巨大的收入貢獻；第3個增長引擎就是電動車，相信隨着產品推出還有客戶的基礎擴大，以及市場能見度將會隨之提升，進而也會將為集團持續注入更多的增長動能。