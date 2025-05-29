比特幣ETF五周吸金702億　黃金產品捱沽　分析師點睇？

貿易緊張局勢緩和，削弱黃金等傳統避險資產需求的同時，由於比特幣作為替代儲值資產的地位不斷提升，相關的交易所買賣基金(ETF)得到追捧。外媒數據顯示，過去五周美國比特幣ETF吸金超90億美元(約702億港元)，貝萊德iShares比特幣ETF吸資最勁，反觀黃金ETF同期流出資金逾28億美元(約218.4億港元)。

在穩定幣法案進展等利好因素推動下，比特幣本月突破11萬美元；現價金價今年內雖然仍漲逾兩成，但已自峰值回落逾150美元。

分析認為，上述趨勢或表明大眾對比特幣作為合法投資組合對沖工具的接受程度愈來愈高。券商富瑞(Jefferies)全球股票策略師Christopher Wood仍然看好黃金和比特幣，指它們始終是對沖七國集團貨幣貶值的最佳工具。

渣打銀行分析師Geoff Kendrick認為比特幣具有優勢，原因是比特幣有去中心化的特性，能夠更有效地抵禦金融系統風險。他補充，比特幣透過兩種途徑起到對沖作用，即與私營部門相關的風險以及與政府機構相關的風險，包括對美國財政部穩定性的擔憂。