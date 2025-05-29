4月私宅買賣登記蝕讓比例升至38%　創16年新高

反映3月樓市市況的4月私人住宅買賣登記成交蝕讓比例創逾16年最高。利嘉閣地產研究部綜合土地註冊處資料所得，2025年4月全港2,662宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面錄得虧損的個案逾千宗，佔比按月增加約1個百分點至約38%，為2009年2月以來的195個月最高。

該公司研究部主管陳海潮表示，近月整體樓市以一手主導，而新盤低價開售更窒礙二手市場的轉手獲利比率及平均賺幅，料五月在低位整固後，最快6月才有反彈機會。綜合土地註冊處資料所得，2025年4月已知上手購入價的二手私宅登記中，帳面獲利個案共約1,629宗，佔比約61.2%，按月跌約1.1個百分點，連跌兩個月，觸及自2009年4月以來逾16年新低。

另外，數據顯示，上月每宗私宅轉手個案平均賺幅只約13.6%，單月再挫約5.7個百分點，連跌兩個月，並創自2009年7月以來的近16年新低。而帳面獲利一倍或以上的轉手個案佔整體二手私宅買賣比例約25.1%，按月跌約2.1個百分點，涉及668宗。

至於，帳面錄得虧損個案達約1,014宗，佔比按月增加一個百分點至38.1%；至於上月平手的個案有19宗，佔比微升約0.1個百分點至約0.7%。

按物業區域劃分，四月港島區表現屬最好，以約64.8%比例成為獲利成功比率最高分區，按月升約3.2個百分點；其次為新界區，報約60.7%，惟按月跌約4個百分點。九龍區表現遜於大市，只錄得約59.5%，惟按月微升約0.9個百分點。而以物業轉售價格分析，樓價1,200萬港元以上組別的獲利比率最高，錄約62.7%，按月升約3.3個百分點，涉及宗數約173宗。

此外，401萬至600萬元組別，月內獲利比率也達約62.7%，按月升約0.4個百分點，同樣優於大市表現。檢視上月10個獲利登記最多的屋苑，當中只有天水圍栢慧豪園一個屋苑錄得百分百獲利，次高者為紅磡海逸豪園的約86.4%，第三則為將軍澳的新都城，比例約85.7%。

陳指出，展望5月手市場表現仍然較慢熱，料本月二手私宅轉手獲利比率及平均每宗賺幅繼續處低位徘徊並微跌，獲利比率料處約61%的水平橫行偏軟，而每宗賺幅料微降至約13%的水平。不過，本月中旬起，關稅戰轉緩及拆息持續回落，已刺激入市意欲回升，料將利好整體樓市。