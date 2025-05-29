Workday藉AI代理實現商業價值關鍵　助過萬客戶轉型

企業人力資源、財務及代理人工智能(AI)管理平台Workday年度大會重臨香港，Workday產品及科技總裁Gerrit Kazmaier表示，運用AI實現商業價值的關鍵，在於重塑企業主要營運模式。Workday透過其在人力資源及財務範疇的專業知識，積極幫助超過11,000名客戶轉型。AI代理產生顯著的商業價值，讓客戶在未來工作模式中得以保持競爭優勢。

Illuminate Agents是年度大會Workday Elevate其中一項重點發表。新一代Illuminate Agents加快招聘流程、改善前線員工工作體驗、簡化繁複財務程序，並讓員工迅速地找出所需資訊。全新AI代理以Workday的負責任AI為基礎，旨在提升員工生產力，並透過人工智能代理重塑工作模式。

最新發布的Illuminate Agents包括合約制員工招聘代理、合約智能代理、合約談判代理、文件主導會計代理、前線員工支援代理、自助服務代理、供應商合約代理。Workday Illuminate副總裁Shane Luke認為，企業繁盛的關鍵，在於數據能否轉化為可實際操作的見解。Workday的AI代理以全球大型的人力資源及財務數據集為基礎，將見解轉化為實際影響，從而提高生產力、加強合規，並加速各管理層的決策效率。

Workday大中華區總經理湛致遠表示，隨大中華區企業持續放眼於全球市場，企業靈活度及適應能力成為企業取得成功的關鍵。然而，即使企業具有拓展海外市場的意向，亦需考慮可能面臨的挑戰，包括各地不斷演變的法規，及難以大規模地管理分散的團隊及簡化工作流程。AI代理能幫助企業應對這些挑戰。在Workday，可運用Illuminate為企業提供一系列AI代理解決方案，幫助企業保持合規、靈活運作，並作出明智人才決策，助企業做好充分準備，拓展海外市場。