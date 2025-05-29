ONE STANLEY下周一起招標發售22伙　包括五房複式大宅

建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周四(29日)上載最新銷售安排，將於下周一(2日)起招標發售22伙，當中包括全新推出的五房複式連家具示範大宅。發展商同日宣布，項目的豪華房車免費接載服務正式啟用。

集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，該盤正式落成，並已屆現樓，專為住戶而設的豪華房車接載服務，讓住戶只需提早預約，即可免費享用7座位的「MPV接載服務」，往返赤柱及港島多個地區。至於將招標出售的單位，亦涵蓋首度推出的30號洋房。

發展商由即日起開放全新連家具示範大宅，以供準買家預約參觀，為第7座1樓及2樓B室，實用面積2,565方呎，採五房四套連儲物套，設有私人升降機大堂，外連78方呎露台。該單位層與層之間高度達3.5米，飯廳擺放了意大利品牌天然奢石圓形餐桌，廚房配備雙門雪櫃等品牌家電。主人睡房與客廳同向，並外接露台，可享廣闊海景。

鄭智荣續表示，ONE STANLEY共提供82伙，至今累售22伙*，總成交金額逾17.7 億元。集團對銷售成績相當滿意。