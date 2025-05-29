全球政府美元債發行3年來首降　寧發本幣債　主要考量係...

為了規避美國孳息率上升、貨幣波動以及對美國政府財政狀況的擔憂所帶來的風險，各國政府今年發行美元債務規模大降，傾向在本國發行債券。

外媒援引Dealogic數據顯示，今年前5個月，非美國主權國家的美元債券發行量為862 億美元，按年下降19%，為3年來首次下滑。期內，加拿大和沙特地阿拉伯政府美元債券發行量分別為109億美元和119億美元，按年下降31%和29%；以色列和波蘭的發行量49億美元和54億美元，分別下降37%和31%。與此同時，年內全球主權國家的本幣債券發行量升上5年高位，達到3,260億美元。

金融服務公司William Blair新興市場債務團隊投資組合經理Johnny Chen表示，隨着通脹壓力及本土利率下降，推動本幣債券發行量上升。他舉例，印度、印尼和泰國今年都已下調基準利率，而印度為本幣債券被納入全球債券指數，使其本幣債務市場進一步成熟，可能擴大了投資者基礎，促使年內出現更多本幣債券發行。

至於巴西，據指政府訪華並達成一系列中國投資協議和貨幣互換協議，巴西正考慮首次發行人民幣主權債券。數據顯示，巴西今年的主權美元債券發行量24億美元，按年下降44%。