瑞銀：美裁決降低貿易戰爆發風險　美元佔全球外儲比例料再降

美國聯邦法院裁定美國總統特朗普上月宣布的全球性關稅超越權限，瑞銀資產管理全球主權市場董事總經理、戰略與諮詢主管Massimiliano Castelli認為，有關裁決降低貿易戰全面爆發的風險，杜絕極端情景出現的機會。展望美國經濟未來走向，Castelli認為，美國目前仍處於軟着陸情景，短期內進入衰退的風險仍相當低。

特朗普上台後種種政策導致美元在全球的資產地位受質疑，Castelli指美元佔全球外匯儲備的比重一直展現穩定下跌的趨勢，由15年前的超過七成，降至現時不足六成，原因是不少國家如中國，考慮到制裁風險而減少對美元依賴。他預期，特朗普上台後的舉措有機會導致上述趨勢加快，預期在2030年之前，美元佔全球外匯儲備的比例會再降至接近五成。

Castelli稱，這並不代表美元失去全球主導貨幣的地位，因美元仍是全球規模最大的儲備貨幣，並是主要的跨境支付方式。他續指，若美元失去其避險天堂地位，又或其避險功能受質疑，投資者尋求其他貨幣作代替也屬合理，問題是市場上沒有太多貨幣可代替美元。儘管如此，他預期全球央行未來會將更多儲備分配至歐元、日圓、英鎊，甚或是紐元及澳元。