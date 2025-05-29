陳永傑：港銀拆息急跌　買樓收租及租轉買帶起樓市

踏入6月份，隨着關稅戰緩和，港股亦回穩，美國會否於本月減息仍是未知之數，但港元拆息已偷步減息，回到3年前之新低水平。統計上本港約9成以上業主正使用拆息按揭供樓，即時可享受減息的好處，對準買家及投資者入市心態亦產生正面影響，5月份一手成交約2,000宗，較上月錄約1,100宗急升約9成。西沙大型新盤錄得連續6次即日沽清紀錄，相信屬香港地產歷史上的一項紀錄，短時間內吸金85億元，豪宅新盤方面，亦錄單日標售17伙面向深水灣大宅，套現逾10億元，當中不乏大手客入市，激活市場購買力。整體二手交投亦明顯較上月活躍，本行5月份二手交投按月錄約3成增長，交投氣氛正逐步升溫。

由於拆息回落，定期存款的優勢大減，部分投資者開始尋覓其他投資機會，磚頭成其中一個投資目標，現時本港樓價處於逾8年半低位，港府不斷吸納人才，加上即將踏入暑假租賃旺季，近日市場上不乏內地生預租個案，不少怕遲租會貴，已經開始積極搵盤，預期進一步推高租金，中原城市租金指數於第三季很大機會創出租金歷史新高。現時供平過租經已重臨，除投資者外，不少用家亦開始轉租為買，於交投量增加下，樓價尋底的機會很大。

近期一手市場方面，發展商見市旺紛紛乘勝追擊加快推盤，接連加緊推盤或展開軟銷工作的步伐，市場亦對本港今年經濟增長持樂觀預測，銀行體系總結餘維持於千億港元以上，短期內可預見拆息仍有下行空間，筆者相信，綜合多項樓市利好因素，下半年樓市正穩步向健康方向發展，樓價有望止跌回升。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑