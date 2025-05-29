租客搬出即放售！嘉湖山莊三房減至475萬元易手

天水圍嘉湖山莊二手交投增加，收租業主看準出貨時機，套三房單位租客剛搬出即時放售，減價35萬元，以475萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原冼子明表示，小西灣藍灣半島3座高層F室，實用面積約455方呎，兩房間隔，享內園景及海景，以604萬元成交，呎價約13,275元，新買家為外區客，已睇樓一段時間，曾參觀九龍物業，見屋苑可養寵物，決定購入自用。

●美聯黎泳傑指，筲箕灣One Eighty中層A室，實用面積約253方呎，叫價約450萬元，議價40萬元後，獲同區分支家庭客以410萬元承接，呎價約為16,206元，原業主於2019年11月以約568.58萬元購入，轉手帳面蝕讓約158.58萬元，貶值約28%。

●中原林志達稱，北角柏傲山3座中層D室，實用面積約595方呎，兩房間隔，享全山景，早於2018年開始放售，當時叫價1,950萬元，最終以1,338萬元成交，呎價約22,487元，原業主於2014年以1,566萬元買入，約11年帳面蝕讓228萬元。

●中原周世康指，銅鑼灣美漢大廈中層C室，實用面積約351方呎，兩房間隔，以355萬元成交，呎價約10,114元，新買家為投資者，趁低入市作收租用途。

●中原梁浩祥表示，鴨脷洲海怡半島28座低層F室，實用面積約731方呎，套三房間隔，望山景，放盤不足一個月，即獲以935萬元承接，呎價約12,791元，新買家為投資者。

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九龍區

●中原洪金興指，觀塘凱滙3座高層C室，實用面積約597方呎，兩房間隔，最初叫價998萬元，降價36萬元或約4%，以962萬元易手，呎價約16,114元，原業主於2019年4月以1,353.9萬元買入，持貨約6年多帳面蝕讓391.9萬元，期內貶值約29%。

●中原許永生表示，長沙灣昇悅居8座中層B室，實用面積約522方呎，兩房間隔，望園景，原先叫價850萬元，最新減至800萬元成交，呎價約15,326元，新買家為外區客，原業主持貨約8年，帳面蝕5萬元。

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新界區

●中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊5月錄約38宗買賣，按月增約46%，麗湖居6座中層B室，實用面積約630方呎，套三房間隔，叫價510萬元，租客搬出後隨即放售，減價35萬元，以475萬元成交，呎價約7,540元。

●中原曹嘉華指，東涌居屋裕東苑B座高層14室，實用面積約426方呎，可自由間隔，單位早年已補地價，業主最近於自由市場叫價400萬元放售，議價後以360萬元沽出，呎價約8,451元，新買家為投資客。

●中原余仲平稱，荃灣5月錄約150宗二手買賣，較上月全月升約3成，其中，樂悠居極高層17室，實用面積約420方呎，一房間隔，早前叫價635萬元，減價35萬元，以600萬元沽出，呎價約14,286元。

●世紀21天生置業鄭少坤表示，屯門掃管笏The Carmel第2座中層A室，實用面積約587方呎，套兩房間隔，叫價450萬元，獲同區買家以400萬元承接，減幅約11%，呎價約6,814元，原業主於2019年1月以584.6萬元購入，近6年帳蝕184.6萬元，貶值約32%。

●中原周志華指，粉嶺居屋昌盛苑B座中層3室，實用面積約506方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價約308萬元，議價後以288萬元獲承接，呎價約5,692元，新買家為同區客。

●中原徐家倫稱，大埔白石角朗濤6B座中層D室，實用面積約566方呎，兩房間隔，叫價約680萬元，議價後以670萬元沽，呎價約11837元，新買家為家庭客，原業主持貨6年，轉手帳面蝕117萬元。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田第一城52座低層G室，實用面積約304方呎，兩房間隔，望市景，放盤約1星期，叫價415萬元，累減15萬元，減幅約3.6%，以400萬元成交，呎價約13,158元，原業主於2019年1月以506萬元購入，約6年帳面虧蝕106萬元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山5月暫錄約81宗買賣，較上月全月錄約45宗大增8成，其中薈朗1座中層B7室，實用面積約296方呎，一房間隔，叫價約360萬元，議價後以346.5萬元易手，呎價約11,706元，原業主持貨約9年，帳面蝕約55.5萬元。

●美聯黃麗貞表示，將軍澳君傲灣2座高層H室，實用面積約515方呎，兩房間隔，望開揚靚景，原先叫價680萬元，放盤約3個月，獲區內租客洽詢，議價後以668萬元承接自住，呎價約12,971元。

●利嘉閣蔡麒麟稱，將軍澳天晉1座高層D室，實用面積約533方呎，兩房間隔，望山景，新買家為區內客，議價後以925萬元成交，呎價約17,355元，原業主於2011年以約495.41萬元一手買入。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋寶盈花園1座高層A室，實用面積約591方呎，有裝修，望市景，獲綠表買家於未補價第二市場以600萬元承接，較去年12月叫價650萬元，累減50萬元，呎價約10,152元。

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