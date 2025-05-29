證監會與沙特同意加強監管合作及續研訂諒解備忘錄

香港證監會行政總裁梁鳳儀在香港與沙特阿拉伯資本市場管理局董事局成員Abdulaziz Bin Hassan會晤，雙方同意加強監管合作及繼續研訂諒解備忘錄，以促進香港與沙特阿拉伯之間的跨境投資倡議。

梁氏表示，面對新的全球性挑戰，香港積極在國際間連繫更多互相信賴的合作夥伴，如今與中東加強合作，可謂踏出關鍵的一步。香港與沙特阿拉伯加強聯繫，不僅讓兩地市場的投資者能涉足兩地市場的資產，亦為香港在中國與中東經濟走廊中的超級聯繫人角色注入新動力。

另外，亞洲首隻投資級別伊斯蘭債券交易所買賣基金(ETF)周四(29日)掛牌，凸顯出香港在加強區域市場連繫及促使投資產品更趨多元化方面的承諾。她又強調，香港近期在促進本地與沙特阿拉伯之間的雙向資金流動方面取得進展，但必須再接再厲。以在沙特市場跨境上市的香港ETF及在港上市的沙特阿拉伯ETF增長為例，說明本港的上市及資產管理市場可為外資企業和投資者帶來不同機遇。