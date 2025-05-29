掃管笏新盤減價賣樓　較高峰期同層呎價插水5成

屯門掃管笏為早年的新盤供應重鎮，有入伙約4年的尾貨盤，面對同區其他一手及二手盤爭出貨，亦大幅減價賣樓，最新有三房單位以每方呎約8,396元售出，較高峰期間售出的同層單位大跌約五成。

●黃竹坑站滶晨部署以價單形式推兩房

●黃竹坑站Blue Coast II下周一起招標賣23伙

●沙田UNI Residence周五下午6時截票

●屯門掃管笏緹岸第1期三房呎售約8,396元

據項目成交紀錄冊顯示，屯門掃管笏緹岸第1期(前稱為恆大·珺瓏灣)今日以670萬元售出1座10樓B室，實用面積798方呎，採三房一套連儲物室間隔，成交價670萬元，呎價約8,396元。相比同層其他細單位，於2019年的成交呎價達14,629至18,812元，撇除景觀及座向因素之外，做價亦大跌43%至55%。

●屯門掃管笏凱和山單日沽7伙

●屯門黃金海灣第2期珀岸三房呎售約9,750元

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，周四(29日)以634.7萬元沽出第2座6樓A室，實用面積651方呎，屬三房間隔，呎價約9,750元。

●市傳港島南岸海盈山錄「一客兩食」

●北角海璇四房單位成交價6,386萬

●沙田星凱‧堤岸最後13伙待售

新界鐵路沿線樓盤，銷售進入最後倒數階段。中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周四(29日)沽出1伙連天台特色戶，全盤已售出99%單位，僅餘最後13伙待售。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，項目是日最新售出3座51樓C室，實用面積934方呎，外連680方呎天台，可享正南城門河景，成交價2,046.7萬元，呎價21,913元。據悉，買家為優才，購入自用。

●天水圍YOHO WEST PARKSIDE連平台戶售694萬元

●何文田太子道西233號兩房售809

●赤柱ONE STANLEY豪華房車免費接載服務啟用

建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周四(29日)上載最新銷售安排，將於下周一(2日)起招標發售22伙，當中包括全新推出的五房複式連家具示範大宅，為第7座1樓及2樓B室，實用面積2,565方呎，採五房四套連儲物套，設有私人升降機大堂，外連78方呎露台。發展商同日宣布，該盤的豪華房車免費接載服務正式啟用。

●沙田九肚富豪‧山峯四房呎售約19,070元

●九龍灣觀塘道泰峯錄雙破頂成交

王新興集團旗下九龍灣觀塘道泰峯，周四(29日)錄得雙破頂成交個案，該盤以招標形式售出2A座40樓B室，實用面積834方呎，三房套房連工人房及書房戶型，成交價1,834.8萬港元，呎價約22,000元，售價及呎價均創項目新高。

●西南九龍維港滙III單日沽10伙

●佐敦高臨總銷售金額突破20億元

●將軍澳日出康城SEASONS連沽3伙

會德豐地產旗下的將軍澳日出康城SEASONS，周四(29日)連錄3宗成交，包括PARK SEASONS的第2B座10樓C室，為實用面積451方呎的兩房戶，成交價645.2萬元，呎價約14,306元。