掃管笏新盤減價賣樓 較高峰期同層呎價插水5成
2025年05月29日 21:41
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屯門掃管笏為早年的新盤供應重鎮，有入伙約4年的尾貨盤，面對同區其他一手及二手盤爭出貨，亦大幅減價賣樓，最新有三房單位以每方呎約8,396元售出，較高峰期間售出的同層單位大跌約五成。
●黃竹坑站滶晨部署以價單形式推兩房
新世界發展(00017) 、帝國集團、資本策略地產(00497)及麗新發展(00488)合作的香港仔黃竹坑站港島南岸第5A期滶晨，周四(29日)公布最快下周以價單形式推售兩房單位。發展商指，由於近期接獲不少買家查詢兩房單位，將會與合作伙伴商討，有機會短期內以價單形式發售兩房單位，涉及的單位量將不少於全盤兩成。
●黃竹坑站Blue Coast II下周一起招標賣23伙
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸第3C期Blue Coast II，周四(29日)公布已推出23伙四房雙套單位於下周一(2日)以招標形式發售，大部分可以相鄰單位一對認購。該批招標單位位於項目第3座，當中22伙可以以相鄰單位A和B室一對認購，合共約2,500方呎。發展商指，近日接獲多宗對項目相鄰單位的查詢，準買家表示有意打造巨型豪宅。
●沙田UNI Residence周五下午6時截票
永泰地產(00369)及萬科香港合作的的沙田UNI Residence，首輪銷售將於周五(30日)下午6時截票。永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，項目收票反應理想，有準買家計劃購入兩伙，方便子女一同居住。另有買家打算買入一房單位上車。為配合項目銷售部署，美聯物業聯同經絡按揭轉介為買家提供全新置業優惠及按揭計劃。
●屯門掃管笏緹岸第1期三房呎售約8,396元
據項目成交紀錄冊顯示，屯門掃管笏緹岸第1期(前稱為恆大·珺瓏灣)今日以670萬元售出1座10樓B室，實用面積798方呎，採三房一套連儲物室間隔，成交價670萬元，呎價約8,396元。相比同層其他細單位，於2019年的成交呎價達14,629至18,812元，撇除景觀及座向因素之外，做價亦大跌43%至55%。
●屯門掃管笏凱和山單日沽7伙
路勁地產及深圳控股(00604)合作的屯門掃管笏凱和山，周四(29日)連環售出7伙，成交價介乎436.25萬至592.8萬元，單日套現逾3,348萬元。最新售出的單位涵蓋6伙2房及1伙3房戶，實用面積介乎490至700方呎，成交呎價約8,469至9,597元。其中，第3座6樓M單位，屬兩房開放式廚房間隔，實用面積490方呎，以438.48萬元成交，呎價約8,949元。
●屯門黃金海灣第2期珀岸三房呎售約9,750元
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，周四(29日)以634.7萬元沽出第2座6樓A室，實用面積651方呎，屬三房間隔，呎價約9,750元。
●市傳港島南岸海盈山錄「一客兩食」
嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸海盈山，周四(29日)錄得兩宗成交，為2B座33樓E室及35樓E室，同為實用面積486方呎的兩房單位，成交價分別為1,047.15萬及1,051.37萬元，呎價約21,546元起。市傳兩伙由同一組買家購入。
●北角海璇四房單位成交價6,386萬
新盤市場續錄大額成交。新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇，周四(29日)通過招標售出第5座10樓B室，為實用面積1,488方呎，採四房雙套間隔，連同1個車位成交價為6,386萬元，呎價約42,917元，買家採用720日(提前入住)付款計劃入市。
●沙田星凱‧堤岸最後13伙待售
新界鐵路沿線樓盤，銷售進入最後倒數階段。中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周四(29日)沽出1伙連天台特色戶，全盤已售出99%單位，僅餘最後13伙待售。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，項目是日最新售出3座51樓C室，實用面積934方呎，外連680方呎天台，可享正南城門河景，成交價2,046.7萬元，呎價21,913元。據悉，買家為優才，購入自用。
●天水圍YOHO WEST PARKSIDE連平台戶售694萬元
新鴻基地產(00016)的天水圍YOHO WEST PARKSIDE，周四(29日)招標售出連平台特色戶，為第1B座3樓B8室，實用面積519方呎，外連381方呎平台，成交價694萬元，呎價約13,372 元。
●何文田太子道西233號兩房售809
新鴻基地產(00016)及會德豐地產合作發展的何文田現樓項目太子道西233號，今(29日)以809萬元招標售出3樓B室，為實用面積375方呎的兩房戶，呎價約21,573元。
●赤柱ONE STANLEY豪華房車免費接載服務啟用
建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周四(29日)上載最新銷售安排，將於下周一(2日)起招標發售22伙，當中包括全新推出的五房複式連家具示範大宅，為第7座1樓及2樓B室，實用面積2,565方呎，採五房四套連儲物套，設有私人升降機大堂，外連78方呎露台。發展商同日宣布，該盤的豪華房車免費接載服務正式啟用。
●沙田九肚富豪‧山峯四房呎售約19,070元
百利保控股(00617)與富豪酒店國際(00078)的沙田九肚富豪‧山峯，周四(29日)以招標形式再售一伙分層戶，單位為3座6樓B室，實用面積2,042方呎，四房四套間隔，成交價3,894萬港元，呎價約19,070元。是次售價不包括車位，不過買家可享一個住宅車位的認購權。項目已於一周內錄得3宗成交，套現超過1.18億元。
●九龍灣觀塘道泰峯錄雙破頂成交
王新興集團旗下九龍灣觀塘道泰峯，周四(29日)錄得雙破頂成交個案，該盤以招標形式售出2A座40樓B室，實用面積834方呎，三房套房連工人房及書房戶型，成交價1,834.8萬港元，呎價約22,000元，售價及呎價均創項目新高。
●西南九龍維港滙III單日沽10伙
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙III，周四(29日)連環售出10伙，部分為早前終止交易的單位，單日吸金逾7,967萬元。包括1B座32樓C室，實用面積317方呎，一房開放式廚房間隔，成交價865.28萬港元，呎價約27,296元。資料顯示，買家可獲3%的「代繳從價印花稅」優惠，最多6%「提前成交優惠」現金回贈及5%「沒有使用貸款」現金回贈。
●佐敦高臨總銷售金額突破20億元
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，周四(29日)公布推售至今累售約227伙，總銷售金額突破20億元。為慶祝端午節來臨，會向指定期內參觀展銷廳的睇樓客，送贈端午糭。發展商指，項目昨日再沽出A2座30樓D室，實用面積380 方呎兩房，成交價867萬元，呎價約22,650元。連同上述成交計，項目總銷售金額逾20億元，佔全數單位約88%。
●將軍澳日出康城SEASONS連沽3伙
會德豐地產旗下的將軍澳日出康城SEASONS，周四(29日)連錄3宗成交，包括PARK SEASONS的第2B座10樓C室，為實用面積451方呎的兩房戶，成交價645.2萬元，呎價約14,306元。