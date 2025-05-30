東方日報B1：美關稅叫停　環球股市升

美國法院裁定總統特朗普所推行的「對等關稅」違法，為環球金融市場帶來了提振作用，亦令美元資產再次受追捧。反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數一度重上100點大關，最高曾見100.54。不過，美國經濟陰霾依然未散，資本市場的強勁似乎已經與實體經濟脫鈎。渣打銀行亦警告，在美債規模高企的情況下，一旦美國經濟轉弱，明年美元恐面臨大幅下滑的風險。

聯儲局最新會議紀錄亦指出，早前的美元貶值並不是因為外資拋售美國資產，僅僅是因投資者的對沖操作所致。更重要的是，雖然美國債券市場有「溫和的資金流出」，但很大程度被美國股票的淨流入所抵銷。從短期而言，雖然美股、美債及美元展現罕見的相關性，但貨幣市場的流動性和市場波動指標均未有偏離歷史水平。

ING銀行全球市場主管Chris Turner解釋，目前歐元兌美元的3個月對沖合約，對沖成本以年率計達到2.4厘，屬於較高的水平。換言之，當關稅取消等利好消息出現時，對沖需求自然顯著減少，短期對美元形成支持。

與此同時，在金融市場正面氣氛的推動下，美股3大指數周四早段反覆，道指曾升132點，報42,231點；標指升54點，報5,943點；以科技股為主的納指升288點，報19,389點。亞洲股市對於關稅消息亦有較正面反應，南韓股市周四收升1.89%，但亦有一些股市反應相對平淡，如印度SENSEX指數只升0.39%。

不過，最新的經濟數據顯示，美國首季國內生產總值(GDP)跌幅(以年率計按季)由0.3%修訂至0.2%，惟令人意外的是個人消費開支增幅卻意外下修0.6個百分點，至1.2%，反映美國消費能力未如想像中強韌。上周首申領失業救濟人數亦增至24萬人，而截至前周止持續申領人數則為191.9萬人，兩項數字均高過預期。

渣打銀行的研究報告指出，如果美國經濟或金融市場出現動盪，美元下行的風險會因為對外債務累積而放大。外國債權人對美債的可持續性必然會產生懷疑，最終可能推升美債孳息率，或者引發美元下跌。

另一邊廂，美國關稅風險並非完全消除。高盛首席美國政治經濟學家Alec Philips對此警告，雖然美國國際貿易法院的裁決叫停了大多數關稅，但白宮仍可以動用其他關稅工具。景順亞太區環球市場策略師趙耀庭亦提醒，美國最高法院「絕對有可能裁定特朗普勝訴」，恢復賦予他執行關稅的權力，故最新裁決未有減少與關稅發展相關的不確定性。

其他資產表現方面，作為避險資產的現貨金先低後高，一度升至每安士3,314.9美元，反映大宗商品投資者並不信服關稅風險消退的故事。紐約期油一度跌2.08%，低見每桶60.55美元，同樣從側面證明了經濟陰霾未除。市場關注稍後石油輸出國組織及盟友(OPEC+)的產量會議，此前便有指成員國打算在7月開始增產。