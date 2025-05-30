惠理：資金由美國撤出料持續

近期市場動態呈現出韌性與審慎並存的複雜格局。美國股市在強勁的第一季企業盈利及貿易前景改善帶動下反彈，但關稅風險依然存在，其對整體經濟的影響尚未完全顯現。雖然中國及亞洲(不計日本)股市受惠於初步的政策寬鬆與美元走弱而出現回升，惟結構性挑戰與地緣政治緊張局勢仍未緩解。中國方面，4月份製造業採購經理指數(PMI)疲弱及出口下滑，反映出經濟壓力逐漸顯現。

東南亞地區因具備政策彈性而相對受惠，而台灣與印度面臨特定的匯率與政治風險。亞洲以外的新興市場表現優於預期，主要受惠於美元走軟及受關稅的影響可能較低，但歐洲與中東的地緣政治風險仍需謹慎評估。

債券市場雖維持穩定，但在滯脹疑慮下仍顯脆弱。在當前市況下，多元資產策略具備分散風險的優勢，但資產間相關性上升亦凸顯穩定收益來源的重要性。

中國 / 香港股票

自4月2日美國宣布開徵關稅以來，美股已完全收復跌幅，主要受惠於經濟數據持續展現韌性，表現優於市場預期；企業首季盈利普遍優於預期，儘管部分業績可能受到趕在關稅前存貨所支持；以及市場已預期某程度的貿易協議，因特朗普政府近期就關稅立場轉趨溫和，並增設多項豁免條款。

然而，即使部分關稅會被調降，相信特朗普仍不太可能全面撤回已實施的關稅；相關措施對市場信心及經濟的長遠影響仍需透過未來數據觀察。聯儲局亦指出，面對失業率上升與通脹壓力並存的風險，其減息立場將保持耐心，反映整體不確定性仍高。

市場氣氛轉趨樂觀，但若要推動後市進一步上升，仍需倚賴更具體的貿易協議細節及穩健的經濟數據作支持。同時，在美元偏弱與美國資產風險溢價上升的情況下，資金從美國撤出並轉趨多元化的趨勢料將持續。

中國較預期提早下調存款準備金率及降低政策利率，釋出支持經濟的信號。然而，官方對貿易情勢仍採觀望態度，並持續評估其對經濟影響以便進一步出台政策。除非中美能在貿易談判上取得非常顯著進展，否則市場短期內或仍區間波動；反觀港股受惠於銀行同業拆息(HIBOR)顯著下跌，因港元強勢下本地利率敏感型股份(特別是地產發展商)均有望得益。

中國A股

中國4月製造業PMI指數為16個月以來最弱，加上對美出口按年大跌21%，關稅帶來的經濟衝擊日漸浮現。儘管今次內地減息幅度不大，但其時間點早於預期，釋放出正面信號。中國對美國的關稅談判立場亦見軟化，市場雖已預期雙方關係有一定程度緩和，但中美間龐大的結構性分歧需更長時間才能形成具體協議。

五一長假期間的消費數據表現中規中矩，反映消費逐步復甦，但整體消費者支出仍偏審慎與具選擇性。

新興市場(亞洲除外)股票

拉丁美洲等亞洲以外新興市場整體表現明顯領先，主因其所受美國關稅影響相對較小，包括阿根廷在內等國家在貨幣重整方面取得進展，並獲得國際貨幣基金組織(IMF)支持，加上美元轉弱亦利好新興市場表現。然而，地緣政治風險在新興歐洲與中東地區仍居高不下，俄烏衝突亦未見停火迹象，油價疲弱亦對部分新興國家的投資氣氛構成壓力。

日本股票

美元走弱下日圓顯著升值，日本央行亦對進一步加息表現審慎，凸顯對經濟前景的不確定性。然而，由於日本國內通脹升溫，相信日本央行最終仍需加息，但或需待日本與美國的關稅談判塵埃落定後才行動。目前企業首季業績整體理想，但管理層語調傾向保守，不少亦以140至145區間作為日圓兌每美元匯率的參考預期。若日圓持續升值，將對日本企業盈利帶來壓力，並可能重新觸發過去幾年曾出現的日圓套息交易平倉潮。

惠理基金首席投資總監─多元資產投資 鍾慧欣