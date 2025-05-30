黎家聰：懶理不確定性　美股繼續強勢

繼上星期提過美國主權評級下降，長債拍賣不佳後，特朗普上周五又建議從6月1日起對歐盟徵收50%關稅，然而這次在兩日後又再反口，將把歐盟面臨50%關稅的期限延後至7月9日。不同的消息接二連三出來，但是卻不影響大市分毫，不少股份更大漲。看起來美股沒有甚麼問題，或許大家也同意不確定性很高，也擔心經濟衰退，但至少短期內市場沒有在意。

星期三，美股盤中漲勢暫歇，但收盤後，受多個消息刺激，美股再次拉升，消息包括英偉達(NVDA)財報超預期，馬斯克官宣離任特朗普政府，以及美國國際貿易法院裁定特朗普「解放日」關稅政策違法。

市場早前一直忽視了法院裁決這個潛在的利好，但事實上也無可厚非，據說這個國際貿易法院運作默默無聞，連很多律師也從沒聽聞過。

法院強調，憲法明確賦予國會監管對外貿易的專屬權力，而總統的緊急權力並不能凌駕於此。因此，認定美國總統特朗普無權依據《1977年國際緊急經濟權力法》(IEEPA)對全球商品課徵大規模關稅。

雖然，特朗普政府已經上訴，而且大概仍有其他手段達成類似目的，可是一旦特朗普真的最終敗訴，就很難再有一部法律能像IEEPA一樣，能為總統提供如此廣泛、近乎不受限制的權力。已實施的10%全面關稅和暫緩的對等關稅將全部被叫停，美國與多個國家正在進行的談判，也將重新洗牌。

由此可見，這對市場有機會是重大的利好。執筆之時，美股三大期指直線拉升，納指期貨漲1.8%，標普500和道指期貨漲超1.2%，暫時大家的目標位置相信是2月中旬的高位。

另一方面，即將離任政府的馬斯克質疑美國眾議院近期通過的大而美麗法案，認為所涉及的大規模減稅及支出，不但會增加預算赤字，還抵銷了DOGE團隊的工作成果。有批評者指，法案將在未來十年導致美國國債膨脹超過3.8萬億美元。這對於已經債務纏身的美國，長遠不容樂觀，也難怪馬斯克不滿，減赤減債理應是美國政府首要目標之一，但「大而美」卻明顯地會增加債務。減稅刺激經濟固然是好，問題只是錢從何來？

還有一事值得一提，就是有關加密貨幣的消息。美國和香港近日也推進了穩定幣法案，而美國亦有參議員表示特朗普總統支持《比特幣法案》，該法案要求美國政府五年內購入100萬枚比特幣，資金將來自聯儲局和財政部的現有儲備。

如果上述比特幣法案消息屬實，相信未來市場會對比特幣的需求大增。事實上，現時全球已有多間上市公司買入比特幣，當中更包括知名迷因股遊戲驛站(GME)及特朗普媒體科技集團(DJT)。看起來大家也十分羨慕MicroStrategy(MSTR)的成功，而一窩蜂去複製其路徑。可是，當大家都這樣做時，最後真的會如願以償，大家一起成功嗎？

短期的投機機會卻一直不乏。也許我們只需跟隨羊群，就能賺錢。不過音樂椅何時停止真難預料，所以短線追捧記得考慮5至10%止損。

富途安逸(富途證券國際)董事 黎家聰(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)