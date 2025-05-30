港股多元科技生態圈揚優勢　ETF、結構性產品助投資

香港新股市場近月明顯活躍，於5月20日更迎來了全球最大電動車電池製造商寧德時代成功在港第二上市。寧德時代的月度期權及衍生權證於上市日同步登場，而每周期權則於2025年6月2日推出。

寧德時代衍生權證上市首日成交登榜首

寧德時代於上市當日成為港股排名第二的最活躍成交股票；其21隻衍生權證錄得12億元的成交額，佔當日衍生權證總成交額的15%，為個股衍生權證之首。此外，寧德時代的股票期權在上市首日錄得約34,000張合約成交量，於當日所有股票期權中排名第六，成為香港交易所歷來最成功的股票期權推出首日表現。

以上數據為全球科技股復甦的迹象之一 — 貿易緊張局勢緩和以及主要科技企業業績理想為科技板塊注入新動能，同時，隨着市場信心回穩，投資者考慮重新配置到科技板塊，並尋求避險策略以應對潛在波動。在DeepSeek取得AI突破後，以中國科技板塊尤其得到市場關注。

科技主題產品生態圈交投趨活躍

香港交易所的多元化科技產品生態圈涵蓋ETF(交易所買賣基金)、結構性產品等，讓投資者實踐各類投資策略。ETF是投資一籃子科技公司的便捷方法，也較易觀察到一些市場活動和趨勢。以5月12日為例，中美貿易談判取得進展後，香港上市ETF的交投明顯轉趨活躍，當周平均每日成交額按周上升49%至95.2億元；年初至5月28日，科技主題ETF的平均每日成交金額較2024年同期飆升242%，反映投資者對科技板塊關注度大增。

恒生科技指數亦反映市場對科技板塊前景的樂觀情緒，該指數追蹤30家最大市值的香港上市科技公司。截至5月28日，恒生科技指數已從4月低點反彈約18%，與其年初至今升幅相若，顯著跑贏納斯達克100指數。

香港首隻以恒生科技指數為基準的備兌認購期權ETF於2025年3月13日上市，新產品目標透過沽出恒生科技指數期權賺取期權金，從而創造潛在穩定收益。香港市場自去年引入備兌認購期權ETF後，香港交易所以科技為主題的產品組合更豐富，當中包括與恒生科技指數及其主要成分股掛鈎的期貨、期權及衍生權證。

運用衍生權證搶先部署海外市場

若投資者冀分散投資至海外科技股，香港的衍生權證市場現已涵蓋「美股七雄」，該批美股衍生權證在香港交易時段買賣，讓投資者在美股開市前回應隔夜消息，例如在5月12日，中美就關稅達成共識當周，美股衍生權證的平均每日成交額按周大升58.8%至340萬元。

從創新產品如備兌認購ETF的推出，到衍生產品標的範圍的擴展，香港交易所為投資者提供多元化工具，部署科技板塊的趨勢及變化。

香港交易所證券產品發展主管 羅博仁