新世界物業銷售吸金近250億　達全年目標逾95%

隨着經濟穩步復甦及房地產市場回暖，新世界發展加快銷售工作，內地全年銷售目標由原定的110億元人民幣調升至140億元人民幣。截至5月26日，本財年實現合約銷售約134億元人民幣，佔調升後的目標逾95%，加快資金回籠速度。新世界中國今年1至5月合約銷售達到64.5億元人民幣，為去年的1.86倍。在內地傳統「紅五月」旺季，新世界中國於5月1至12日合約銷售亦較去年五一長假期增長15%。

香港業務方面，港島南岸第5A期超級豪宅項目「DEEP WATER PAVILIA滶晨」自上載售樓說明書以來市場反響熱烈，三日售出19伙面向深水灣大宅，合共套現逾11億港元，每伙平均成交價近5,850萬港元，平均呎價近4萬港元，並創下本年度首個單日標售逾10億港元超級豪宅新市場紀錄。項目共錄得5組大手客，當中最大手富豪客為外籍買家，一擲1.47億港元連購兩伙，最高呎價達4.8萬港元。

與此同時，新世界發展旗下另外兩個「PAVILIA COLLECTION」住宅項目銷情持續熾熱。截至今年5月29日，由集團夥拍遠東發展打造的「THE PAVILIA FOREST柏蔚森」累計售出576伙，套現近40億港元。至於港島北角「STATE PAVILIA皇都」截至今年5月29日累計售出319伙，佔可售單位近92%，平均呎價約2.2萬港元。