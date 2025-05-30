姚浩然：港股暫欠上升動力　理想汽車未宜高追

亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，美國貿易法庭叫停特朗普的全球關稅，惟聯邦上訴法庭則批准暫緩相關裁決，令關稅政策充滿不確定性。另外，最近北水流入速度度明顯減慢，加上大型藍籌已陸續公布業績，但對大市帶動作用有限，港股短期欠缺上升動力。技術方面，雖然恒指月線圖上，保力加通道中軸仍在上移，整體上升方向未變，惟在短期欠缺消息及資金推動下，恒指料須在23,000至23,800點稍作整固，他建議以炒股不炒市策略為主，板塊方面則看好個別醫藥股及谷子經濟股。