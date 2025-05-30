姚浩然：港股暫欠上升動力 理想汽車未宜高追
2025年05月30日 11:36
東網電視更多新聞短片
亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，美國貿易法庭叫停特朗普的全球關稅，惟聯邦上訴法庭則批准暫緩相關裁決，令關稅政策充滿不確定性。另外，最近北水流入速度度明顯減慢，加上大型藍籌已陸續公布業績，但對大市帶動作用有限，港股短期欠缺上升動力。技術方面，雖然恒指月線圖上，保力加通道中軸仍在上移，整體上升方向未變，惟在短期欠缺消息及資金推動下，恒指料須在23,000至23,800點稍作整固，他建議以炒股不炒市策略為主，板塊方面則看好個別醫藥股及谷子經濟股。
理想汽車(02015)績後做好，姚認為其經調整淨利潤低過市場預期，惟市場預計其第二季收入有望進一步改善，汽車交付量亦有望提升，支持其股價逆市向上。不過，比亞迪(01211)推出最新促銷行動，市場憂慮行業爆發新一輪價格戰，理想現價再追未必值博。至於下周放榜的蔚來(09866)，他則指應留意其經營模式能否達至規模效應，以及業績能否扭虧為盈，暫不建議追入。
石藥集團(01093)宣布，目前正與若干獨立第三方，就3項潛在交易進行磋商，公司將按需要適時發布進一步公告，刺激股價連日抽升。不過，姚浩然認為相關交易或仍在存變數，一旦憧憬落空，股價或會大幅回調，投資者宜衡量自身風險再上車。