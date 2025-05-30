手回集團：擬續拓內地業務　開發新興保險種類

去年內地加強人身保險業管理，要求中介代理「報行合一」，即保險公司經備案的保險條款和保險費率與執行一致。他指出，有關規定主要涉及長期壽險及長期年金，監管政策令市場更健康，對行業發展有好處，而公司在2021年。已已完成危疾保、醫保和健康保險的「報行合一」。

旗下直接分銷平台「小雨傘」保險經紀總經理陳德濤補充，公司在保險中介的市場佔比仍少，而客群主要是一、二線城市的年輕中產，認為中國內地中產階層發展勢頭仍強，未來業務有較大的擴展空間。

他續指，公司產品主要是短期保險、健康保險及長期壽險，在分紅保險、團體的財產保險等類別涉足不多。不過，面向個人客戶(C端)的「小雨傘」現有客戶中，不少是企業高級管理層，向公司反映有團體保險需求，故今年起開始提供團體保險，即使大環境或令企業減少團體保險的預算開支，但在公司產品廣度、渠道建設等方面，團體保險可望成為新的增長點。

是次集資所得約一成將用於收併購或戰略投資，光氏指，主要考慮人身險上下游、與公司協同效應較強的項目。

該公司公開發售部分獲5.36萬人認購，超購899倍。經重新分配後，公開發售佔比由一成增至五成。一手中籤率5%，認購250手穩獲一手。國際配售則錄130名承配人，超購僅0.13倍。