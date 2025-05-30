致同：去年港上市公司買賣協議宗數按年升9%

致同香港諮詢主管合夥人湯飈(左)及致同香港諮詢總監黃景賽

致同（香港）會計師事務所發表的《買賣協議研究報告2025》 顯示，去年香港上市公司的買賣協議宗數按年增加9%至250宗，結束了自2021年以來連續3年的跌勢。反彈主要受到資產收購（包括船舶與飛機等）活動增加、材料與能源行業的業務出售交易增多的推動，另內地與香港利率下行，都是帶動因素。

不過香港的買賣協議活動今年首季交易量按年跌24%至51宗，並預期全年企業交易宗數或錄得單位數跌幅，反映市場在地緣政治風險及特朗普政府關稅政策下，香港上市公司對投資採取更為保守的策略，觀望情緒持續升溫。

致同香港諮詢主管合夥人湯飈又認為，今年反壟斷與數據私隱審查趨嚴，疊加美國關稅政策及地緣政治不穩定因素，預計將導致盡職調查流程更趨複雜、審核週期延長、交易估值波動加劇，並抑制跨境交易活動。

不過，若然今年餘下時間迎來利率下調，將改善市場流動性並降低融資成本，為下半年交易市場帶來利好，或可提振下半年交易動能。

他又估計，未來企業出售比例會持續多過收購，除非經濟有回穩情況，而新能源及科技行業的合併活動將會較為活躍。