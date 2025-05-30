瑞銀：華今年GDP增長料達4至4.5%　續減息降準

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室表示，隨着中美貿易緊張局勢緩和，預計將使2025至2026年中國經濟增長的因關稅而下行的幅度從約200個基點減半至約100個基點，有望使中國2025年國內生產總值（GDP）增長率保持在4至4.5%左右。中美貿易關係回暖或將提振中國的出口，尤其是考慮到4月中旬宣布針對電子產品的關稅豁免，也應鼓勵政策制定者引導人民幣在可控的情況下升值。

此外，該行認為市場情緒回升，可能會使中國2025年第二季度GDP按年增長加速至5%左右，但繼強勁的第一季度之後，增速仍可能繼續放緩。鑑於4月中國的經濟活動數據表明，支持性政策仍然是消費和投資的重要支撐，故該行相信人民銀行將保持寬鬆的貨幣政策立場，預計今年還將降準50至100個基點，降息20至30個基點。

瑞銀預計，在宏觀經濟前景仍不確定的情況下，短期內科技行業波動性或將上升，認為人工智能(AI)創新將仍然是長期市場表現的主要驅動因素。該行仍相對看好中國科技行業，預期市場焦點將回到該板塊2025至2026年的強勁盈利增長上，盈利改善動力可能來自於持續的人工智能創新、積極的雲趨勢以及中國政府對AI和晶片自給自足的支援。特別是AI和電動車板塊應受益於國內補貼和具競爭力成本所驅動的潛在海外業務擴張。而該板塊的內生增長動力有助於抵消中美貿易協定面臨的潛在障礙。